¿Estados Unidos o Uruguay? Claves para abrir una cuenta bancaria en el exterior

Como parte de las restricciones cambiarias, el Banco Central (BCRA) impidió transferir dinero a cuentas de inversión radicadas en el exterior. Sin embargo, están habilitados los giros de dólares a cuentas bancarias propias. En ese marco, lo fundamental es elegir una jurisdicción amigable y una entidad que permita hacer los trámites a distancia.

Para muchos, Uruguay resulta la mejor opción, por cercanía. Aunque muchas entidades que operan en Argentina tienen sede en ese país, los bancos no ofrecen la apertura de cuenta desde sus sucursales locales. En el caso de BBVA, por ejemplo, es necesario tener domicilio fiscal en el país vecino.

En Itaú Uruguay, en cambio, se puede abrir la cuenta con copia del DNI, comprobante de domicilio, copia de las últimas declaraciones juradas de impuestos y una carta de recomendación de 2 instituciones bancarias con las que el interesado opere en Argentina (salvo que sea cliente del mismo banco).

Mariano Sardáns, CEO de FDI gerenciadora de patrimonios, recomendó usar los bancos norteamericanos aunque dijo que es necesario hacer una buena investigación porque hay muchos que siguen pidiendo que la persona viaje o "son poco flexibles al momento de retirar los fondos".

"Cada vez más instituciones permiten abrir una cuenta en forma remota. Mucha gente cree que para abrir una cuenta en Estados Unidos hace falta tener visa pero eso no es correcto. Sí piden pasaporte al día y algunas veces solicitan una segunda identificación que perfectamente puede ser el DNI. También hay que presentar una boleta de servicios para confirmar la dirección y un extracto bancario de una institución de tu país o de cualquier otro país del mundo. Eso lo hacen como para tener una doble seguridad de que hay otra institución financiera que hizo el procedimiento de conocer a su cliente", explicó Sardáns.

En opinión del especialista, Estados Unidos "es una jurisdicción pro-cliente, barata, muy competitiva, con muchas opciones, la mayoría de los bancos no cobran por recibir transferencias y sí cobran para girar. Lo usual son u$s 25 pero llega a u$s 40 en algunos casos". Por el contrario, consideró que la plaza uruguaya tiene pocos jugadores y son muy caros.

Un factor a tener en cuenta cuando se giran fondos al exterior es el factor impositivo. El contador Iván Sasovsky señaló: "En Argentina las cuentas en el exterior tributan específicamente para aquellos ciudadanos que tengan domicilio y residencia fiscal en Argentina, principalmente, dos impuestos en particular. El primero es el impuesto a los bienes personales, que recae sobre los saldos al 31 de diciembre de cada año. El saldo se considera al tipo de cambio oficial de ese día y se tributa el 0,75% sobre ese saldo para las cuentas radicadas en el exterior, por encima del mínimo no imponible de bienes personales. Además, van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias en la Argentina. Eso será el 15% o el 35%, ya sea que se trate de intereses o compraventa de títulos o acciones del exterior, respectivamente".

Asimismo, Sasovsky recordó que los fondos depositados en el exterior pueden llegar a tributar los impuestos del país de origen: si esa cuenta está a nombre de una persona física puede estar sometido al impuesto a la renta en el exterior.