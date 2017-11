Espert crítico: “Buscan que impuestos cobran en el primer mundo que acá no”

El economista José Luis Espert criticó las últimas medidas lanzadas por el Gobierno, al considerar que lo único que hace el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es “buscar que impuestos cobran en el primer mundo que acá no estemos cobrando”.

Respecto a la decisión de gravar la renta financiera, consideró que la misma “ya estaba gravada y lo que quedaba era un puchito, ya que las personas jurídicas ya estaban gravadas y solo quedaban las personas físicas”.

“Esa es una estupidez política que compraron al ignorante de (Sergio) Massa”, arremetió.

En diálogo con Radio Cultura, sostuvo que la única reforma que se está realizando “en forma correcta y que debe ser gradual es la laboral”.

“Hay que cambiar de raíz las leyes laborales, por eso se hace muy gradual, por lo menos se va en el sentido correcto aunque es muy gradual para no enojar a los sindicalistas que son parte del problema”, analizó.

En tanto, apuntó contra la creación de nuevos impuestos. “Están buscando que impuestos cobran en el primer mundo que no estemos cobrando. Yo le diría que no saben la cantidad de impuestos que si cobramos y no el mundo civilizado. Es 10 veces mayor que los que sí cobran los civilizados y no nosotros”, enfatizó.

"Hay que bajar los impuestos en forma salvaje si queremos imitar al primer mundo. No hay retenciones a las exportaciones, no hay aranceles a las importaciones, no tenemos impuesto al cheque ni los impuestos brutos”, arremetió.

Consideró que “no hay ninguna chance” de volver a una situación como la de 2011, al considerar que “el Gobierno da la sensación que es cada vez más fuerte y no más débil como pasaba con (Fernando) De la Rúa”.

“No hay ninguna chance de que volvamos a 2001. En 2001 había una economía muy dolarizada. No todos los mismos indicadores generan los mismos resultados”, agregó.