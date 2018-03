Espert: “Estúpido macrismo, transformó a Cristina en líder de la oposición"

El economista José Luis Espert culpó al “estúpido macrismo” por transformar a la expresidenta Cristina Kirchner en líder de la oposición y apuntó contra el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al considerar que “se fue un poquito al pasto” al decir que se terminó al recesión.

“El estúpido macrismo transformó a Cristina en líder de la oposición. Así la ha insuflado y ahora se te animan todos los kirchnernista, se te animan en el Congreso y en todos lados a discutir. Obvio, si vos le diste aire cuando deberían estar bajo tierra”, apuntó.

En diálogo con Radio Cultura, Espert le apuntó además al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al considerar que “se fue un poquito al pasto” al decir que se terminó la recesión.

“Van dos trimestres consecutivos que crecemos, pero decir algo así como que en Argentina se terminó la recesión así como decir que Dios existe o la tierra es redonda, yo diría ‘me parece Dujovne que te fuiste un poquito al pasto’. La economía hace 5 años que no crecía y no hay nada que diga que salimos y no va a volver a caer”, analizó.

Respecto a la política económica del Gobierno, advirtió que “siempre tomar deuda a esta velocidad es malo” y más “si lo usas para pagar sueldos y jubilados con lo que no hay capacidad de repago”.

“Los gobernadores de provincia que hace cinco años te colgaban en plaza pública por cumplir con el fallo de (Thomas) Griesa, hoy colocan deuda externa”, criticó.

Y agregó: “Si seguimos así dale que dale a la maquinita, Argentina va a tener dificultades para pagar la deuda”.