Esperan una fuerte suba de tasas del Central para evitar disparada del dólar

El Banco Central (BCRA) se prepara para hoy con toda la artillería pesada para evitar una disparada del dólar. “Esperaríamos una fuerte suba de la tasa de referencia de Leliq, probablemente por sobre el 70%, con el afán de mantener una tasa real atractiva y contener nuevas disparadas cambiarias. El poder de fuego con el que cuenta el Central consiste no sólo en las reservas netas que posee, sino también en la capacidad de intervención en futuros, que ronda los u$s 4600 millones teniendo en cuenta lo que ya lleva vendido”, advierten desde Delphos

Agregan que los bonos soberanos podrían ubicarse en rendimientos parecidos a los de mediados de abril de este año, con picos de 19% de rendimiento y precio de u$s 87 para los de duration corta como el AO20 (suba de 1,5% respecto a valores del viernes), de 14,5% y precio de u$s 67,5 para aquellos de duration media como el DICA (suba de 2,2%), y de 10,6% y precio de u$s 68,5 para los de larga como el AC17 (suba de 1,3%).

Desde Consultatio, esperan que la reacción del mercado sea negativa y, por lo tanto, recomiendan reducir exposición a activos locales, e invertir en bonos de Chile y bonos del Tesoro de Estados Unidos: "Recomendamos también dolarizar más las carteras de inversión, ya que esperamos que el tipo de cambio ajuste significativamente al alza. Si bien esperamos que el BCRA intervenga (vía futuros, spot y/o tasa) para evitar un ajuste excesivo que se transmita a inflación, entendemos que lo haría recién un escalón por encima del nivel actual en línea con el nivel de tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos de abril de este año, que hoy equivaldría a un tipo de cambio de $ 50”.

Desde Bull Market, en tanto, imaginan que distintos fondos comiencen el desarme de posiciones, especialmente en pesos y tramo corto de la deuda en dólares, donde inversores europeos especialmente con sede en Londres están más expuestos: “Habrá ventas masivas en el mercado de bonos en Nueva York, y se profundizará la baja en bonos en el OTC llegando hasta el 10% en el tramo corto. La deuda puede comenzar a negociarse con TIRs cercanas al 20%, habiendo perdido todo lo recuperado en los últimos meses. El BCRA comenzará a vender futuros en Rofex para contener el precio del peso en Nueva York, hablarán con bancos para el arbitraje y contener expectativa, suministrando oferta de contratos en Rosario para impedir que la depreciación se acentuara y ponga presión en contado. Puede poner en ejecución la venta por contado de dólares en bloques de u$s 5 millones. La bolsa puede derrumbarse un 7% en Buenos Aires y en Nueva York puede alcanzar el 15%. Los bonos en promedio se pueden llegar a negocian con pérdidas de hasta 12% en el tramo corto y 15% en el largo. El riesgo país puede subir 500 puntos versus el cierre del 24, alcanzando los 1450 puntos”.

Norberto Sosa, director de InvertirEnBolsa, se ilusiona con que el porcentaje de concurrencia fue bajo, por lo que se podría repetir el fenómeno de 2015, donde un mayor nivel de concurrencia en la primera vuelta favoreció a Macri. “El otro tema a considerar, es que si Frente de Todos queda tan cerca de poder ganar en primera vuelta, es muy probable que la primera vuelta se polarice mucho más aún y que el caudal de votos de Lavagna y Espert disminuya en favor de Macri. De todos modos, es altamente probable que se revierta la suba de precios que vimos el viernes, y que exista una mayor presión de dolarización. De ser esa la tendencia, el BCRA tenderá a morigerar la volatilidad del tipo de cambio con menor oferta monetaria (mayor tasa) y con venta de futuros, dado que tiene aún posición positiva y está autorizado a llegar a tener una posición vendida de u$s 3600 millones”.

En Balanz, en tanto, prevén entre 10-15% de caídas en bonos y 8% de depreciación del peso.