Entre el recorte de la OPEP y más reservas en EE.UU, el petróleo cerró con leve alza

El petróleo subió levemente en Nueva York, cuyo mercado observa que la reducción de la oferta de la OPEP se compensa con los niveles récord de las reservas de estadounidenses.

El barril de ‘light sweet crude’ (WTI), para entrega en marzo, ganó 25 centavos de dólar y cerró en u$s 53,44.

En cambio en el mercado de Londres, el barril de Brent para abril bajó 25 centavos a u$s 55,65.

Desde comienzos de año, cuando la OPEP empezó a bajar su producción, el precio del barril en Nueva York ha oscilado en una horquilla de entre 50 y 54 dólares y no tiene una dirección clara al alza o a la baja.

“Eso muestra que el mercado espera signos que indiquen como se aplicarán las reducciones de la OPEP en el futuro”, dijo Gene McGillian de Tradition Energy.

Los recortes de producción, tanto del cartel como de otros productores como Rusia, se han venido cumpliendo muy por encima de lo que esperaban los analistas.

No obstante, esa reducción se da en un contexto de abundantes reservas, más aún cuando no paran de crecer las de Estados Unidos, que no está involucrado en ningún acuerdo de menor oferta.

“Los elevados stocks tornan poco probable el objetivo de la Opep de hacer caer las reservas porque a mediados de año ellas volverían a su promedio de hace cinco años”, dijo Tim Evans analista de Citi.