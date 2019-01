Entre el efecto fin de mes y la baja de tasa, el dólar se disparó 55 centavos

El dólar mayorista terminó en $ 37,70, 55 centavos por encima del cierre de ayer. Sin embargo, durante gran parte de la rueda no se alejó demasiado de los $ 37,15. Al igual que en jornadas anteriores, el Banco Central (BCRA) licitó temprano, compró u$s 50 millones, una intervención que, al menos por ahora, no incita la suba del dólar.

El avance de hoy está asociado a las compras típicas de fin de mes, momento en que los inversores necesitan "cerrar los números, hacer la valija y despacharla", según describen en la City. Además, una baja de tasa de las Leliq, a 55%, provocó un sobrante de $ 48.000 millones; este excendente estuvo disponible para "ir" a dólar.

El precio promedio del billete quedó en $ 38,57, muy por encima de los $ 38,17 en que había arrancado el día y lejos también de la media de ayer de $ 38,14.

En tanto, en el Banco Nación el billete terminó en $ 38,60, 60 centavos más caro que ayer. En la apertura y durante casi toda la rueda, se vendió a $ 38.

Es que la cotización sufrió una disparada en los último minutos de la rueda. "Subió 35 centavos en los últimos 25 minutos", dijeron desde una mesa de dinero.

"El dólar mayorista trepó en el último tramo 30 centavos cuando se conoció que el BCRA, en la licitación de Leliq, dejó libres $ 48.284 millones", explicó Fernano Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

La inyección de pesos se debio a que la tasa bajó a 55,6390% anual, desde los 56,3140% de ayer.

Pese a la disparada del precio, el dólar mayorista permanece fuera de la "zona de no intervención" del BCRA: para hoy el mínimo se fijó en $ 37,811 y el máximo en $ 48,932. Mañana, esa banda estará delimitada por $ 37,835 y $ 48,964.

En cuanto a la compra del Central, que ya suma casi u$s 500 millones desde la primera subasta (el 10 del enero), se hizo a un precio de corte promedio de $ 37,1322, siendo el máximo un valor de compra de $ 37,14.

La tendencia bajista que trataba de combatir el BCRA en las últimas ruedas, mediante las subastas, las promovía el carry trade. Los inversores, con el afán de entrar en instrumentos en pesos -con muy buenos rendimientos-, vendían dólares.

"La divisa norteamericana operó con subas intermitentes en la primera parte del día, la intensidad se acentuó sobre el final para redondear el fuerte ajuste exhibido en la fecha", describió Gustavo Quintana, por medio de su informe diario de PR Corredores de Cambio.

En la misma línea, el experto especificó que luego de la habitual subasta del BCRA, "los valores parecieron encontrar un relativo equilibrio y se mantuvieron durante un buen lapso en torno a los $ 37,15 y $ 37,20".

Según Quintana, "la inminencia del fin de mes y el necesario proceso de cierre de posiciones y coberturas pareció acentuarse hoy con un mayor apetito para dolarizar portafolios".

En cuanto al volumen, el total operado ascendió a u$s 778 millones.