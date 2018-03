Entre el alza del precio y el cupón, bonos postdefault ganaron hasta 19%

El fin de semana se cumplió un año desde la vuelta de la Argentina a los mercados internacionales: el Gobierno colocó u$s 16.500 millones en bonos de hasta 30 años a una tasa promedio de 7,2% y puso fin a casi 15 años de default. Más allá de la reinserción financiera, lo que dejaron aquellos títulos fueron ganancias de hasta 19% y un recorte de la tasa de retorno, Tir, de 1,4 puntos porcentuales.

Oficialmente llamados "Bonos Internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses" a vencer en 2019, 2021, 2026 y 2046 y hoy conocidos como Bonar 19, Bonar 21, Bonar 26 y Bonar 46, ganaron 12,5%, 16%, 18% y 19% cada, si se tiene el cuenta el aumento del precio del bono y los pagos de cupón desde su emisión.

No obstante, los únicos beneficiarios fueron los grandes inversores, los institucionales, dado que la lámina mínima para poder acceder a estos bonos es de u$s 150.000.

"Entre el cupón y la suba del bono, estos bonos ofrecieron ganancias de hasta 19%, una barbaridad si se tiene en cuenta que son títulos en dólares y que se trató de un solo año", destacó el senior trader de Balanz, Martín Saud. Si bien en la plaza local tienen poco mercado, en el exterior son los más operados. "Por lejos son los más operados", enfatizó Saud.

Por otro lado, según datos de Bloomberg, la compresión de la Tir desde el primer día de cotización hasta la rueda de ayer fue de hasta 1,4 puntos porcentuales:l Bonar19 la redujo de 4,4% a 3%, y el Bonar 21 de 5,73% a 4,31%. En tanto, El Bonar 26 se contrajo en 1,11 puntos, de 6,96% a 5,85% y el Bonar 46 lo hizo en 0,53 puntos, de 7,6% a 7,07%.

El analista de Research for Traders Sebastián Maril comentó que "desde que se levantaron la cautelares, los inversores mostraron un interés generalizado" no solo en los bonos soberanos sino también en los provinciales y los corporativos. "Y el interés que hay por bonos argentinos sigue siendo extraordinario. Sin ir más lejos todo los bonos provinciales emitidos este año, que fueron por unos u$s 3600 millones, tuvieron una demanda de casi cuatro veces lo emitido".

Cabe señalar que también cuando se emitió para pagarle a los holdouts la oferta superó cuatro veces y medio el monto original: u$s 67.000 millones cuando se emitían u$s 15.000 millones

"Más allá del riesgo crediticio de cada una de las provincias, el interés sigue estando latente. No se va pasaría si hoy emitiera bonos Santa Cruz, aun con los problemas financieros que presenta. Ese sería la medida. Si vemos que los inversores prestan a Santa Cruz, esto ya sería un descontrol", bromeó Maril.

Entre los cuatros bonos que hicieron debutar al país en el mercado de capitales, el Bonar 46 siempre fue el más demandado, dado que suelen ser los títulos más largos los más pedidos. Sin embargo hoy no es el más recomendado. "A estos niveles ya no es recomendable entrar", sostuvo el el senior trader de Balanz. El experto dijo que "esperaría que baje al menos 4 dólares".

A cambio Saud recordó que los títulos a vencer en 2022 y 2027 rinden 4.65% y 6,15%, respectivamente. "Son interesantes para los plazos que tienen. Además son bonos a los que pueden acceder los inversores minoristas", señaló.

Ayer el Bonar 19 como el Bonar 21 cedieron 0,1%, mientras que el Bonar 26 como el Bonar 46 avanzaron 0,6%. Los saldos mixtos estuvieron en sintonía con el resto de los títulos, ya que el Discount en dólares bajo legislación estadounidense sumó 0,3% y el Bonar 24 retrocedió 0,3%.