En una rueda atípica el dólar alcanzó un nuevo máximo histórico de $ 16,32

El dólar en las pizarras minoristas se disparó ayer 16 centavos hasta alcanzar un nuevo récord nominal de $ 16,32 por unidad impulsado por una caída de la oferta en el mercado mayorista. Según operadores, la drástica reducción de la oferta de divisas que inundó el mercado durante el cierre del segundo tramo del blanqueo explicó el avance, aunque el poco volumen operado haga que los operadores quieran ver más ruedas antes de saber si el billete tiene una nueva tendencia.

Los operadores tomaban ayer con pinzas la suba del dólar del día, aunque se mostraban interesados en entrever cómo seguirían los volúmenes operados en los próximos días ahora que pasó el cierre de año, fecha límite para blanquear tenencias en el exterior con una multa de no más del 10%.

Las monedas de la región no se movieron todas en la misma dirección ayer. El real brasileño se apreció 1,36% y el peso colombiano 0,45%, el peso mexicano se depreció 1,5%.

En el mercado mayorista el dólar ganó trece centavos y medio en una rueda que operadores calificaron como atípica por el volumen operado bajo y porque el récord histórico del dólar se anotó en una sola operación de último momento.

"Faltando un poco para el final un demandante pagó el mínimo histórico de nuestro peso en $ 16,1250 en el mercado de ‘valor hoy’ entre bancos, con el volumen que aumentaba a u$s 121 millones, pero con una demanda que se retiraba", relató ABC Mercado de Cambios en un informe para sus clientes.

El cierre vendedor del Banco Nación quedó así en $ 16,08 luego de que cambiaran de manos, en total, u$s 267 millones en todo el día. El martes se habían transado u$s 412 millones y la semana pasada se llegaron intercambiar más de u$s 1200 millones en una sola rueda.

En lo poco que va del año el dólar avanza 1,28%. En términos interanuales gana 22,80%.

Las mesas estaban atentas ayer a lo que pudiera pasar con los alrededor de $ 16.364 millones que ofertaron el martes por las letras Lebac del Banco Central pero que quedaron fuera de licitación, para ver si terminaban yendo a pases pasivos (piso del corredor de tasas que ahora es la referencia de la política monetaria) o si aumentaban la demanda de dólares. El monto operado ayer en el mercado cambiario mayorista, medido en pesos, equivale a un cuarto de las ofertas que la autoridad monetaria no aceptó, es decir, que dejó en el mercado en forma de liquidez.

Pero más allá de la liquidez disponible, los operadores resaltaron la caída en las ofertas de los bancos públicos, que en las últimas semanas fueron los principales canales de ingreso de divisas del blanqueo.

En el cierre del segundo tramo del blanqueo el mercado cambiario absorbió alrededor de u$s 5000 millones provenientes de multas por bienes exteriorizados fuera del país. Esa oferta volvió volátil al precio de la divisa pero no lo hundió: llegó a caer a $ 15,77 antes de cerrar el año en $ 16,12.

"En la tercera rueda del año recién comenzado el tipo de cambio alcanzó nuevos máximos históricos de la mano de una renacida demanda y de una insuficiente oferta para abastecerla. La ausencia de las fuertes ventas de los bancos oficiales que caracterizaron el desarrollo de las operaciones hasta finales de diciembre disminuyó el flujo de ingresos posibilitando que el precio del dólar se acomodara en el nivel más alto desde la salida de la convertibilidad y abre un margen de duda sobre la sostenibilidad del mismo durante los próximos días", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un mail para sus clientes.