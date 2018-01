En un mercado mucho más calmo, el dólar apenas subió tres centavos

La calma parece haber vuelto al mercado cambiario. Una tímida actividad de los bancos públicos logró contener la cotización del dólar, que saltó tres centavos en el segmento minorista al inicio de la semana. Sin embargo, fuentes de la City aclararon que estas ventas respondieron a necesidades genuinas de las entidades.

Así, en la pizarra de los bancos la moneda estadounidense terminó a $19,88, muy cerca del récord que alcanzó la semana pasada. En tanto, en el mercado mayorista ganó apenas un centavo respecto del viernes pasado y cerró a $19,58.

Operadores de la city destacaron que la divisa operó con una menor volatilidad y que aunque mostró tendencias a la suba a mitad de rueda, ésta estuvo contenida por la intervención final de los bancos públicos. .

"Los mínimos de la fecha se anotaron a media mañana cuando puntuales órdenes de venta lograron que el tipo de cambio tocara los $ 19,56 por unidad. Las necesidades de cobertura fueron revirtiendo la flojedad inicial y ejercieron cierta presión sobre los precios que fueron trepando hasta alcanzar máximos en los $ 19,62 a poco de comenzado el último tramo de la sesión", explicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio, quien a su vez añadió: "La presión compradora se acentuó sobre el final generando una suba que fue abortada por la irrupción de bancos oficiales con ventas que volvieron a colocar el valor del dólar por debajo de los $ 19,60 por unidad".

Los analistas coincidieron que en la rueda de ayer el volumen operado se redujo notablemente luego de los máximos de los días previos. Así, en el segmento de contado se movieron u$s 765 millones y otros u$s 30 millones en el mercado de futuros. El Banco Central no intervino en ninguno de estos segmentos.

"El tramo final de enero vuelve a exigir que las intervenciones oficiales mantengan acotada la evolución del tipo de cambio, corrigiendo con ventas una suba que lo haría finalizar el mes bastante por encima de los $ 19,60 por unidad. La demanda por cobertura se mantiene activa y presiona sobre la cotización en un contexto que ya descuenta que el nuevo rango del dólar se ha instalado en el mercado con escasas chances de modificarse en el corto plazo", afirmó Quintana.

Desde hace una semana que el dólar mayorista se mantiene firme por encima de los $19. Pese a la suba, los inversores siguen apostando por el carry trade. "El negocio de los operadores sigue pasando, además de las compra-ventas de la divisa para atender obligaciones del comercio exterior, por obtener pesos para invertir en tasas de interés en el mercado secundario de Lebac, con tasas cortas de 27%. y la mas larga a 25,10%", explicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. El volumen operado en este segmento fue el equivalente en pesos de un total de dólares de u$s 784 millones. El "call money" entre bancos fue de 26,50% al igual que los últimos días.

En el mercado paralelo, el dólar blue cerró a $20,06.

0,82%

Es lo que se depreció el real en Brasil luego de sumar cinco días al alza.

La moneda estadounidense cerró a $ 3,16 reales, en línea con una suba del dólar en los mercados del mundo.

Así la moneda del país vecino tuvo el peor desempeño de sus pares regionales, sólo superado por el peso colombiano que ayer terminó con una baja de 1,1% contra el dólar