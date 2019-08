En un día de furia, las acciones argentinas en Wall Street registraron su mayor baja en la historia

Fue un día de pánico en la City porteña tras conocerse los resultados de las Elecciones PASO y en la que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández se impuso por más del 47% de los votos. La reacción del mercado fue muy mala con una suba del dólar que lo llevó momentáneamente por encima de los u$s 59 y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street con su baja más grane de la historia.

Los inversores y operadores del mercado local estuvieron en estado de shock y en búsqueda de desarmar posiciones lo antes posible, ante el riesgo que vislumbran por una derrota del Gobierno en las elecciones de octubre. De esta manera, todas las acciones que operan en Wall Street operan con pérdidas históricas.

Las acciones de Grupo Financiero Galicia caían a comienzo de la rueda un 54%, el mayor retroceso del que se tenga registro. Finalmente, cerró con una baja de 56,12%.

Lo mismo ocurría con el ADR de BBVA, con un retroceso del 62% a comienzo de la rueda, aunque finalmente recortó la baja a 56%.

Un panorama similar se registraba con las acciones energéticas de Pampa Energía, que retrocedían un 60%, con la mayor baja diaria en su historia. Con menores perdidas, la petrolera YPF descendió un 34,1%.

En paralelo, el dólar marcó un avance de casi 17%.

Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvo que se esperaba pánico para hoy y que no hay un panorma claro que indique que se está por terminar.

“Se esperaba pánico desde ayer y tras el resultado de las PASO era claro que iba a caer muy fuerte en los primeros negocios. Pese a la baja actual, no creo que termine hoy a menos de que haya una posición más clara tanto del oficialismo como de la oposición ya que lo que vemos que esta en juego es la gobernabilidad tanto hasta y desde diciembre”, sostuvo.

Por otro lado, Corujo resaltó que si bien los activos locales pueden ofrecer una oportunidad tras esta baja, al no tener un panorama claro resultado prematuro anticipar que los activos logren consolidar un piso.

“Dado este escenario, cualquier precio puede ser caro o barato en función de lo que haga tanto el Gobierno como la oposición. Los ADRs cayeron mas de un 60% y podrían rebotar o bien recuperarse en función de lo que hagan en las próximas horas los funcionarios. Aun así, no me arriesgaría a ver una consolidación del piso. Puede ser una oportunidad de compra solo si es que salen a tranquilizar los mercados y Fernández garantiza de que no va a haber un default”, dijo temprano.