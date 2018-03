En un día complicado para mercados, caen fuerte los ADRs argentinos en Wall Street

En Wall Street, los papeles de Globant se derrumban 5,65 por ciento pasada la media rueda, hasta los 35,39 dólares cada uno, y lideran las bajas entre sus pares de firmas argentinas que cotizan en ese mercado.

Con excepción de los papeles de la petrolera estatal YPF, que avanza 1,40%, hasta los u$s 15,94 cada uno, el resto se mueve con signo claro signo negativo.

Las otras caídas más significativas las sufren Irsa, 2,85% (u$s 11,95); Cresud, 2,71% (u$s 12,55); Bunge, 2,61% (u$s 66,50); Galicia, 2,66% (u$s 26,36); y Pampa Energía, 1,70% (u$s 20,20).

También se mueven con signo negativo Ternium, 1,45% (u$s 12,25); Tenaris, 1,18% (u$s 23,52); TGS, 1,15% (u$s 6,02); Telecom Argentina, 1% (u$s 15,91); Petrobras Argentina, 0,90% (u$s 5,49%); Francés, 0,53% (u$s 18,98); Edenor, 0,51% (u$s 17,44); y Banco Macro, 0,22% (u$s 57,99).