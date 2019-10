En términos reales, plazos fijos en pesos caen casi tanto como en dólares

Un informe de Quantum, la consultora de Daniel Marx, advierte que, desde las PASO, los depósitos a plazo fijos privados en pesos se redujeron 10,3% (al 15/10), que se transforma en caída de 19% si no se consideran los intereses devengados capitalizados en esos dos meses: "Más aún, suponiendo una inflación acumulada del 11,2% en ese período, la caída del 19% se transforma en una del 27%, una disminución más en línea con el comportamiento de los depósitos privados en dólares, que llevan acumulada una caída del 35,3% en el período".

El analista Christian Buteler observa que la mayor baja de los plazos fijos se produjo en los depósitos de más de $ 1 millón, donde están los fondos de inversión, "que quedaron muy golpeados luego del reperfilamiento, aunque es normal que bajen en un contexto donde se acercan las elecciones, hay cepo y muchos empiezan a dolarizar sus carteras".

Rodrigo Martinez Puente, director de Buendolar, coincide en que el desarme de los plazos fijos está muy relacionado con el período electoral, que genera un alto nivel de incertidumbre y la gente prefiere salir de los pesos ante un eventual escenario de devaluación y resguardarse en dólares: "Cambian tasa alta por un resguardo en el dólar. Generalmente se cambia el largo plazo por el corto, porque los inversores no quieren tener sus pesos atados en una inversión de un plazo que les quite margen de maniobra en períodos de alta volatilidad".

Además, subraya que los fondos comunes se vieron muy afectados en el último tiempo y en especial desde los resultados de las PASO: "Pudieron normalizar su operatoria casi de manera total, pero se vieron obligados a ofrecer nuevas opciones de inversión, dado que las inversiones T+1 perdieron gran parte de su atractivo. El foco hoy en día está puesto en activos con alta liquidez y que no hayan sido o puedan ser reperfilados, los denominados money market".

Amilcar Collante, economista de Cesur, informa que a principios de agosto el 70% de los plazos fijos estaban a menos de 60 días, mientras hoy ese número subió a 74,7%: "Por otra parte la dinámica de los depósitos a plazo fijo es bien distinto entre mayoristas(más de $ 1 millón) y minoristas (menos a $ 1 millón). Agosto fue duro para mayoristas por el reperfilamiento de deuda, lo que impactó en FCI y desarmaron plazos fijos. En cambio post cepo los depósitos mayoristas están más estables porque son empresas que no pueden dolarizar. Desde septiembre caen más los minoristas que los mayoristas, ya que hasta u$s 10.000 pueden dolarizar".

A los bancos, por su parte, tampoco les interesa captar más plazos fijos, porque hay un desarme de Leliq contra depósitos, mayor aceleración en la baja de Leliq y, como revela un banquero "eventualmente en un próximo gobierno volvería la línea de inversión productiva, que estuvo atada a depósitos en el pasado. Y las tasas de préstamos están tan altas, que el que paga estos valores entrará en mora en breve, por eso hemos endurecido los scoring crediticios. Las empresas aprovechan la expectativa de que el próximo gobierno bajara las tasas para apurar a los bancos. Nosotros con esa expectativa ofrecemos largo plazo y las empresas quieren corto bajo la misma expectativa, con lo cual termina en un plazo medio a una tasa menor".

"Estimo que los bancos puedan estar achicando balances. Esto lo hicieron en el gobierno anterior. Por un lado, no están cómodos con tantas Leliq y por otro lado se imaginan que con Alberto y Kulfas vuelven los préstamos productivos. Con Kulfas como gerente general y Marco del Pont presidenta del Banco Central, se implementaron estos préstamos como un porcentaje del total de depósitos. Kulfas ha venido comentado que estos préstamos volverán y tanto la UIA como CAME lo están pidiendo. Por lo tanto, entre la baja de la tasa de Leliq y este criterio preventivo, me parece que por acá viene la mano", comenta, en off the record, una fuente que conoce desde adentro los pormenores del sistema financiero.