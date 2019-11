En solo 7 ruedas, la tasa de Leliq quedó al borde del piso fijado para todo noviembre

La tasa de Leliq quedó ayer al borde de tocar el piso de 63% que el Banco Central (BCRA) había fijado para todo el mes de noviembre. En apenas 7 ruedas, la tasa de referencia recortó 4,95 puntos porcentuales y ya perdió casi 23 puntos con respecto a los máximos de 86% que se registraron en septiembre.

En la primera jornada de la semana, el rendimiento de las Leliq cerró en 63,05% y el BCRA inyectó unos $ 25.000 millones. Aunque roza el piso fijado, los analistas no esperan que el organismo que conduce Guido Sandleris avale una nueva caída antes de fin de mes. A eso se suma la probabilidad de que cambie la gestión del BCRA tras la asunción del nuevo gobierno.

En Ecolatina creen que el piso de 63% se mantendrá y descartan nuevas subas. "Pareciera que la próxima gestión del BCRA va a tener una política monetaria menos contractiva. La actual gestión ya le abrió las puertas. Por un lado, aumentó el límite de adelantos transitorios para diciembre y enero. Por otro, al no permitir integrar encajes con Leliq, se hizo más costoso mantener los plazos fijos y la tasa empezó a bajar. Con lo cual, ya la actual gestión está teniendo una política monetaria más relajada", sostuvo Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora.

El especialista consideró que es muy probable que, a partir de diciembre, el Comité de Política Monetaria (Copom) cambie porque se van a modificar las autoridades del BCRA. "En diciembre se verá si es que hay nuevo piso", especuló. "Aunque no se sabe quién va a ocupar la gestión del BCRA, es posible que la tasa de interés se baje para estimular el crédito y la economía, sobre todo en un contexto de política fiscal muy restringida y no se la use como herramienta antiinflacionaria, como se trató de hacer en estos años", añadió Rajnerman.

Por su parte, Martín Vauthier, de EcoGo, acordó en que el BCRA mantendrá el piso en lo que resta del mes para no ampliar la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas de la divisa. "Está pasando algo similar a lo que pasó en octubre. El BCRA está tratando de avanzar con el desarme de las Leliq, en un contexto donde el cepo le da un margen de corto plazo porque sostiene en forma artificial la demanda nominal de pesos" y, así, explicó, se acota el impacto de la expansión monetaria sobre el dólar.

"Yo no creo que el BCRA avance en esta baja en la tasa por el impacto que eso podría tener en la brecha cambiaria, sobre todo después del cambio en los encajes remunerados por los depósitos a la vista. Eso amplía el spread entre la tasa pasiva y la de Leliq, con lo cual, a igualdad de esta última, ese movimiento termina por bajar la tasa de depósitos. Es un interrogante cómo va a reaccionar la demanda de pesos ante la baja de tasas", agregó Vauthier.

La reducción del rendimiento de las Leliq impacta en el resto del sistema financiero. "Si el banco comercial tiene miedo de que el BCRA le baje la tasa, no remunera a los plazos fijos", apuntó, Rajnerman. Las tasas del sistema, de hecho, ya muestran recortes.

Los rendimientos de los plazos fijos cayeron para todos los depositantes. La tasa TM20 (que mide la remuneración por colocaciones de $ 20 millones o más) bajó 1,87 puntos porcentuales, hasta 48,31% en lo que va de noviembre. Para los depósitos de $ 1 millón o más, en tanto, el rendimiento recortó 2,56 puntos porcentuales en los primeros días del mes y cerró ayer en 47,50%. Los minoristas se llevaron la peor parte, ya que la tasa de plazos fijos a 59 días cerró ayer en 46% y anotó una baja de 3,22 puntos desde fin de octubre.

En las tasas activas también se vio una mejora, ya que los adelantos en cuenta corriente (mayores de $ 10 millones) recortaron su costo 2,62% y cerraron ayer en 64,26%.