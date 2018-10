En septiembre se moderó la fuga de capitales y fue la menor en 6 meses

En septiembre, la fuga de capitales se moderó y llegó a su nivel más bajo en los últimos 6 meses. El rubro, que en el balance cambiario del Banco Central (BCRA) se denomina "formación de activos externos" del sector privado no financiero, totalizó u$s 1979 millones y disminuyó u$s 811 millones con respecto a la marca de agosto.

"Las compras netas para formación de activos externos de residentes de septiembre se desagregaron en compras netas de billetes por u$s 1195 millones y de divisas por u$s 784 millones", afirmó el último informe sobre la evolución del mercado de cambios publicado ayer por la autoridad monetaria. Con respecto al monto de compras de divisas, el BCRA agregó que "la formación neta de activos externos por transferencias con cuentas propias en el exterior, conocido como operaciones en divisas tuvo un aumento de u$s 120 millones con respecto al mes previo.

Según el reporte, la formación de activos externos fue la explicación principal del déficit de la cuenta capital y financiera del sector privado no financiero". Le siguieron las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por u$s 1087 millones y la salida neta por la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por unos u$s 750 millones.

Menos gastos por turismo

Según puntualizó el BCRA, las compras de billetes para atesoramiento y viajes al exterior en septiembre representaron u$s 1200 millones, el nivel más bajo desde la salida del cepo cambiario.

Así, la cuenta "Viajes, pasajes y otros gastos con tarjetas" redujo su déficit en un 62% respecto a los doce meses anteriores. El reporte que elabora la autoridad monetaria mes a mes puntualizó que esta mejora en las cuentas se vio explicada por una caída mayor en las salidas de capital a la que se registró en los ingresos.

"En efecto, los egresos brutos totalizaron u$s 456 millones (caída de 53%), mientras que los ingresos brutos sumaron u$S138 millones (caída de 11%)", detalló el reporte.

La salida neta de u$s 317 millones se originó en pagos netos a emisoras de tarjetas por u$s 214 millones, egresos netos de aerolíneas y otros transportistas de pasajeros por u$s 52 millones, pagos netos de operadores turísticos por us$ 65 millones, que estuvieron levemente compensados por ventas netas de billetes de no residentes por u$s 14 millones.

En este sentido, el BCRA se preocupó por aclarar que si bien las salidas de estas cuentas están bien computadas y suelen ser mayores de los ingresos, los gastos que los extranjeros hacen en el país podrían no estar del todo reflejados, porque en su mayoría estos turistas recurren al métodos informales para hacerse de pesos, por fuera del mercado único de cambios.

La entidad aclaró también que la cuenta cambiaria de servicios incluye dentro del total de cancelaciones en el exterior por el uso de plásticos, unos u$s 100 que corresponden a transacciones realizadas en el país, como por ejemplo el comercio electrónico o pago de suscripciones a servicios de streaming. También se cuentan en este ítem los servicios de "puerta a puerta" y las compras vinculadas a la informática. Es decir, gastos que no implican viajes por parte de los argentinos. El monto restante de esta cuenta sí corresponde a gastos de residentes fuera del país.