En rojo: los bonos volvieron a retroceder tras las medidas económicas que anunció el Gobierno

Tras las medidas anunciadas por el Gobierno en el día de ayer, los bonos en dólares ley extranjera profundizaron la baja este viernes con un rojo generalizado.

En una jornada de alta volatilidad global a causa de la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo en el test de coronavirus, sumado a que la economía estadounidense generó menos empleos de lo esperado, los títulos en dólares cotizaron con caídas de hasta 1,4%.

En la parte corta de la curva, los bonos globales a 2029 y 2030 cayeron 0,76% y 0,71% respectivamente. En el tramo medio, los bonos a 2035 y 2038 retrocedieron 0,66% y 1,32% mientras que, en la parte larga de la curva, los bonos a 2041 y 2046 exhibieron pérdidas respectivas de 1,25% y 1,32%. De esta manera, la curva de deuda soberana se muestra invertida con la parte corta rindiendo en niveles de 15% y la parte más larga con tasas del 14,1% al 13,59%.

Por su parte, el riesgo país se ubicó nuevamente en niveles de 1350 puntos, casi un 25% por encima de los 1080 puntos que mostró tras el resultado del canje a comienzo del mes de septiembre.

El mercado reacciona de manera negativa ante el contexto en el cual se percibe que las medidas anunciadas dejaron sabor a poco.

Desde Consultatio Investment explicaron que los anuncios de ayer apuntan en una dirección más razonable, aunque no están exentos de otros problemas que vuelven a su efectividad mucho más debatible. "La dosis de las medidas parecen ser bastante tímida. Además, vemos que no tienen una consistencia absoluta a la vez que no atienden el problema madre e incluso tienden a agravarlo", señalaron.

Con una visión similar, desde Grupo SBS remarcaron que este tipo de medidas solamente sirve para ganar algo de tiempo mientras se resuelven los desequilibrios de fondo (una tasa de devaluación que fue muy inferior a la tasa de expansión monetaria). "Destacamos que no hubo anuncios que permitan imaginar una mayor contractividad fiscal o monetaria, que es la verdadera fuente de las presiones que se manifiestan en el frente cambiario. Por lo tanto, el éxito de estas medidas dependerá finalmente de la capacidad del Banco Central de aprovechar el tiempo que se compró con estos anuncios para sostener una tasa de devaluación más acelerada, al menos hasta poder contener las ventas de divisas", dijeron.

Del mismo modo, y desde el lado positivo, los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) afirmaron que si bien dichas medidas puedan no ser suficientes, es positivo para el mercado que se dejaron de lado nuevas fuertes restricciones -por ahora- y se optó por generar incentivos para el ingreso de dólares.

"Si bien creemos que no es suficiente (especialmente en el caso de los granos), es una buena señal haber puesto el foco en mejorar la oferta de dólares y no restringir la demanda. Pero los desequilibrios fiscales aún se mantienen, y seguirán presionando al dólar oficial que tuvo que aumentar la devaluación diaria ante las escasas reservas para contenerlo", comentaron.

Tendencia negativa también para acciones

Los adrs argentinos que cotizan en Nueva York tuvieron un arranque teñido de rojo y al cierre finalizaron mixtos. Entre los mejores desempeños se ubicaron Pampa Energía y Tenaris, con alzas respectivas del 1,9% y 1,6 por ciento. Del otro lado, las bajas son más profundas: Central Puerto y Corporación América perdieron 4%, mientras que Banco Superville completó el tercer lugar con una merma del 3,8%.

Por su parte, los índices de referencia opearon en rojo: el Dow Jones y el S&P 500 sufrieron desmejoras respectivas de 0,5% y 1,0%, mientras que el Nasdaq cayó 2,8%.

La plaza bursátil local cerró la semana con una mejora del 1,7% y así el S&P Merval se ubicó en los 43,654.37 puntos.