En qué invierto, dónde y cómo lo hago: inversiones globales para pequeños y mediados ahorristas

Para los pequeños y medianos inversores animarse a pasar de invertir sus ahorros de un plazo fijo en el mercado local, a colocar su dinero en el mercado extranjero es complejo de asimilar, pero según sostiene desde la Fintech Quiena no solo se puede conseguir mejores rendimientos sino que además se puede armar un portafolio balanceado y más sólido.

En el marco del 1° Seminario de ‘Oportunidades de Inversión’ organizado por El Cronista, el Ceo de Quinea , Nicolás Galarza, detalló que tienen como principal objetivo “cumplir con la falta que ha tenido la industria durante décadas que es atender al pequeño y mediano ahorrista, para eso hacían falta costos bajos y atender al más pequeño. Si bien es una deuda la educación financiera, también es cierto que ninguno de nosotros hizo un curso para aprender a operar el homebanking o para usar una tarjeta, porque fueron productos simples de entender, un marketing muy directo y ese es lo que estamos haciendo desde Quiena”.

“Nuestra misión es traer gente nueva al mercado de capitales y por eso empezamos con activos globales porque el primer paso es que la gente deje de decepcionarse con la industria financiera, y deje de tenerle miedo a la volatilidad. Es por esta razón que recomendamos el armado de un portafolio balanceado y sólido. Un vez que logramos eso podemos hacer que la gente empiece a invertir en nuevos instrumentos locales”, sostuvo Galarza.

“Quiena es una firma de inversiones 100% online que da acceso a inversores globales, y que permite que a través de la tecnología los inversores puedan operar por su cuenta”, describió en operador financiero.

En esa línea, detalló que el cliente puede ingresar con un mínimo de u$s 250 como para empezar a ahorrar e invertir. Lo que nosotros recomendamos es empezar a invertir con u$s 1000, de ser posible. Una vez incorporado “intentamos responderle tres preguntas , en qué invierto, cuánto y cómo lo hago en poco tiempo y funciona bastante bien. Muchos de estos clientes venían del plazo fijo y nunca habían invertido en renta variable”.

Galarza admitió que “es un salto super grande del plazo fijo a invertir en el mercado extranjero. Pero la gente no invierte en el mercado de capitales por la volatilidad del país, y cuando yo tengo que tener mi patrimonio entero con riesgo argentino, me voy a decepcionar eventualmente y no porque el riesgo local sea malo, sino porque no tengo nada más con que diversificar el riesgo. Entonces lo que estamos haciendo es también dándole exposición a los activos argentinos, pero complementando el resto del portafolio con acciones y bienes de todo el mundo”.

“Estamos armando un portafolio balanceado que a la larga la gente se va dando cuenta que es mucho menos volátil y mucho más seguro del que tenían acá en renta fija”, aseveró.

Para el CEO de Quiena, “la manera de romper la barrera es permitiendo que la gente invierta desde u$s 1000 de los u$s 20.000 que tiene, y que vea cómo funciona un portafolio bien balanceado”.

“El 75% de las cartenas que tenemos en Quiena son administradas y el 25% son autoadministradas por el cliente. Lo que pretendemos es que las autogestionadas sea mucho menor”, contó.

Al finalizar, explicó que “la cartera formateada por Quiena no es la misma para todos, es diferente para cada cliente según su perfil y su capacidad y necesidad de correr riesgos”.

Al ser consultado sobre el rendimiento promedio de Quiena, que opera en México, Uruguay y Argentina con 4000 clientes y un equipo de 15 personas, Galarza describió que “todo va a depender de la agresividad del portafolio, los más conservadores van a rondar el 4% anual, dólares promedio, y los más agresivos van a ganar un promedio del 12% anual”.