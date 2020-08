En octubre se agota la plata del blanqueo para pagar a los jubilados

A partir del blanqueo de capitales, los ingresos recaudados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS fueron cercanos a $ 150.000 millones que, a partir de la gestión financiera de los mismos, permitieron realizar pagos en concepto de Reparación Histórica por $ 270.000 millones hasta julio de 2020.

No obstante, el reajuste de haberes continúa lejos de terminar y los recursos provenientes del blanqueo se encuentran agotados. Según las estimaciones realizadas por el organismo, a partir de noviembre de 2020 se necesitará utilizar las rentas del FGS.

Desde Noviembre 2020, momento en que se comenzaría a utilizar los recursos del FGS para afrontar los pagos de RH, hasta el final del programa (estimado para el año 2049), se debería pagar $ 1.529.101 millones. El cálculo fue realizado en base a la movilidad jubilatoria del año 2019: a este monto se le debe adicionar el resultante de las futuras movilidades jubilatorias otorgadas.

Por lo tanto, de utilizarse el dinero del FGS, en diez años el fondo desaparecería, ya que se quedaría sin un peso, con el agravante de que no alcanzaría a cubrir ni el 50% de la RH.

Por eso, la idea en la ANSeS es que no pague el FGS directo, sino como se paga todo el resto de las cosas: con el sistema SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el único sistema jubilatorio que rige en Argentina a partir de la eliminación de las AFJPs). Por ende, proponen que si es déficit transitorio lo pague el FGS y si es estructurar se pague con recursos del Estado.

Altas fuentes de ANSeS sostienen que el FGS es un stock, por lo tanto no puede pagar un flujo: “Sólo puede cubrir transitorios. La RH dice que se paga con lo recaudado del blanqueo (que ya se acabó), después con el FGS y después con los recursos del SIPA. Esto es lo que estamos cambiando”.

Un dato a tener en cuenta es que, para octubre, la RH supera $ 10.000 millones por mes. El tema con las provincias por los mutuos son $ 24.000 millones de capital de vencimientos en este año. Es decir, dos meses y medio de RH.

Entre las inversiones previstas para el FGS, se dispone financiar proyectos productivos, inmobiliarios o de infraestructura a mediano y largo plazo, por un mínimo de 5% y un máximo del 50%.

Sin embargo, en los últimos años, la lógica de rentabilidad financiera del fondo por sobre el fomento a la economía real, produjo un descenso en estas inversiones llevándolas al 3% de los activos, incluso violando el límite mínimo del 5% establecido la ley.

A su vez, a partir de la nueva dinámica, el Fondo tuvo una fuerte desvalorización de sus activos, produciendo un doble perjuicio. Mientras que entre 2008 y 2015 su valuación en dólares creció a un ritmo del 12% anual (de u$s 25.000 millones a u$s 65.800 millones), entre 2016 y 2019 el mismo cayó a un ritmo del 9% promedio (de u$s 65.800 millones a u$s 34.800 millones).

Lo lógica impuesta por la Reparación Histórica, en cuanto al FGS, profundiza esta tendencia en su desvalorización. En un sistema previsional ya estresado, se agregó un nuevo gasto corriente, el reajuste del haber, financiado con un recurso de única vez, que al no ser suficiente atenta contra la sustentabilidad del Fondo.

El Programa de Reparación Histórica, creado por Ley en 2016, consistió en reajustar el haber mensual de aquellos beneficios mal liquidados en su haber inicial. El programa de reajuste tenía una duración estipulada de 3 años y pensaba financiarse con los ingresos provenientes por la ley de Sinceramiento Fiscal (blanqueo de capitales).

No obstante, en la misma ley, se estipuló que de no alcanzar dichos recursos para cubrir las necesidades del programa, el mismo debería ser financiado con lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en primer lugar, (es decir, con sus rentas) y con la realización de sus activos en última instancia, lo cual tendería a la desaparición del Fondo.

En la ANSeS advierten que este escenario generaría un grave perjuicio, dado que el FGS tiene como objetivo cubrir eventuales y extraordinarios desajustes de todo el sistema de jubilaciones y pensiones, mientras que la Reparación Histórica sólo alcanza al 14% del total.