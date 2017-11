En octubre, cedió la cantidad de dólares que compraron los argentinos

El mes pasado y en un contexto electoral, la compra de billetes cayó levemente respecto al mes anterior: se vendieron u$s 2.587 millones, u$s 200 millones menos que durante el noveno mes del año.

Es que, tras el pico registrado en la previa de las PASO, cuando se habían vendido u$s 3.500 millones, la avidez por el billete verde pareció haberse calmado. De hecho, el mes pasado se vió un número menor de ahorristas que salieron a comprar divisas: 40.000 personas menos que en septiembre, cuando la incertidumbre por la previa electoral había llevado a 1 millón de personas físicas a realizar operaciones cambiarias.

Sin embargo y en un contexto de atraso cambiario, se mantiene alta la salida de divisas por turismo. El mes pasado se fueron u$s 983 millones, explicados fundamentalmente por el turismo emisivo y los consumos realizados por argentinos en el exterior, que desembolsaron u$s 823 millones.

Según el BCRA , en los primeros diez meses del año se registraron por estos conceptos salidas por u$s 9.000 millones, un 27% más que en el mismo período de 2016, cuando se venía con el impulso del fin de las restricciones cambiarias ocurrido en el primer mes del gobierno de Mauricio Macri. "Esta variación guarda relación con la observada en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) del Ministerio de Turismo junto con el INDEC, donde se observa un fuerte aumento de los egresos netos de turistas para el periodo enero - septiembre", señaló la autoridad monetaria.

El volumen negociado en el MULC fue de u$s 44.206 millones, con un promedio diario superior a los u$s 2.000 millones lo que implicó un aumento de 55% respecto del mismo mes del 2016.

La cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" (SPNF) registró egresos netos por u$s 565 millones, unos u$s 340 millones más respecto al mismo mes de 2016 principalmente por el incremento en los egresos por la formación de activos externos, seguida por menores ingresos de préstamos financieros y líneas de crédito. "Estos movimientos estuvieron en parte compensados por los mayores ingresos por la operatoria de títulos valores y de inversiones de cartera de no residentes", detalló el BCRA.

Las operaciones de la cuenta capital y financiera del "Sector Financiero" resultaron en ingresos netos por u$s 321 millones, explicados por una caída de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por u$s 305 millones y por ingresos netos de préstamos financieros por u$s 252 millones, que fueron en parte compensados por el uso de fondos para la suscripción primaria de títulos valores por u$s 236 millones.

Así, las Reservas del Central subieron u$s 1.573 millones hasta los u$s 51.810 millones.