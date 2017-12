En noviembre se triplicó el financiamiento con obligaciones negociables

Durante noviembre, las emisiones totales de Obligaciones Negociables (ON) superaron los $ 20.000 millones, entre las colocaciones pertenecientes al sector público y al privado. Según cálculos de First Capital Group, ese avance representa un aumento del 250% en relación a las colocaciones de ON realizadas en octubre. En términos interanuales, en tanto, hubo más de cuatro veces las emisiones registradas en noviembre del año pasado, lo que significó un aumento de 350%.

"El 50% de las colocaciones que observamos este mes, pertenecen al sector público. Este crecimiento histórico se ve influenciado principalmente por la gran colocación de títulos de deuda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la emisión de mayor magnitud en la historia del Banco de la Ciudad Buenos Aires que busca diversificar las fuentes de financiamiento ante la explosión de crecimiento de los créditos", explicó Cristian Traut, analista de First Capital Group.

En referencia a las tasas de las ON emitidas en moneda local, el spread promedio sobre la tasa Badlar (considerando los títulos que licitaron margen) se situó en 4,01%, lo que representó un aumento de 8 puntos básicos en comparación con octubre. Así, teniendo en cuenta las emisiones en pesos registradas en noviembre, First concluyó que el promedio de la tasa real de corte se ubicó en 29,37%. Esto se tradujo en un aumento de 33 puntos básicos con respecto al mes anterior.

En el último trimestre del año, hubo 37 emisiones en pesos que recaudaron más de $26.000 millones y representan un 165% de las emisiones en el trimestre anterior.

Por su parte, las colocaciones en dólares cerraron el mes pasado en u$s 128 millones, lo que representó un aumento mensual de 280% respecto al mes previo. Sin embargo, este monto fue sensiblemente menor a los u$s 800 millones emitidos en noviembre del año pasado. En el acumulado del último trimestre del año, en tanto, se realizaron 9 emisiones en dólares por un total de u$s 162 millones. Hasta ahora el cuarto trimestre de 2017 tuvo la menor cantidad de emisiones en moneda estadounidense de la era Macri.