En medio de la crisis, cómo es el nuevo escenario del dólar blue

"Para el Día del Niño un importador trajo 15 containers de juguetes por contrabando y vendió sólo dos, cuando el año pasado había vendido los 15. Con el rubro textil está sucediendo lo mismo".

El dueño de una financiera gráfica usó este ejemplo para explicar cómo la caída en la actividad económica argentina, del 6,7% en junio, no sólo impactó en el sector formal, sino también en el informal.

Para enviar dinero al exterior no declarado y para pagar este tipo de mercaderías cobraban el 5% del monto, pero ahora lo tuvieron que bajar al 3% por la caída de la demanda. Para traer dinero a la Argentina está 'a la par': o sea no cobran nada, ya que los pocos que traen es para pagar gastos corrientes.

"Por la incertidumbre se paró todo. Tenés muchos comercios que venden dólares en el blue para poder pagar sueldos y proveedores ('para cubrir los muertos', le dicen en la jerga), porque con el negocio están perdiendo plata, pero no cierran porque las indemnizaciones son muy caras, entonces esperan a que en algún momento mejore la situación. Pero la situación de todos mis clientes se fue a pique", describe un cuevero, mientras muestra otro cheque que le vino rebotado ('vienen de culo', dicen en la jerga).

Nuevo negocio

Ante este panorama, cambió el escenario para las mesas, que ahora se dedican a un nuevo rubro: la gestión de cobros. Así se llama la nueva operatoria de la que viven muchas cuevas que se dedicaban casi en exclusividad al negocio del dólar blue. Empresas que tienen cheques al día para depositar se los cambian por cash porque no quieren bancarizar esos valores por temor a la AFIP, entonces pagan una comisión de entre el 2,5 y el 3,5% por tener el efectivo, ya que hoy más que nunca 'cash is king'. Descontar cheques prácticamente se dejó de hacer, porque las tasas en este circuito volaron y ya están en el 100% anual.

El escolazo

De lo que se habla en el submundo de la City es del 'escolazo', como denominan en la jerga al mercado de dólar futuro en el blue. Sólo se hacen operaciones a fin de mes, ya que se trabaja mes a mes y es todo de palabra entre un mesadinerista y otro, sin ninguna garantía de por medio. "Con la suba que tuvo el billete en agosto, tenías muchos que estaban 'vendidos' a fin de mes y perdieron mucha guita. Vendieron u$s 100.000 a $ 30, pero como hoy está $ 32 perdieron plata, entonces tienen que cubrirlo. Con lo que se depreció el billete, quedaron muy mal parados, tratando de amortizar pérdidas. Las operaciones a futuro se cierran de palabra todos los días y a fin de mes hay que cumplir", detalla un conocedor del ambiente.

Paraguay no va más

También colapsó la demanda del 'comex' (comercio exterior) paralelo del blue: "Casi no hay demanda de dólares para mercadería de contrabando, se redujo abruptamente. Y desde Paraguay, que el año pasado se demandaba mucho, colapsó. Ahora los paraguayos no tienen problema con los pesos, que antes los comerciantes no tenían dónde venderlos por la cantidad de argentinos que pasaban la frontera para comprarles. Ya no es negocio arbitrar pesos en Paraguay contra dolar blue en Buenos Aires como antes", revelan.

Por otra parte, la demanda de blue es baja porque hoy las facilidades para los ahorristas de comprar casi en cualquier casa de cambio son enormes: "El público finalmente se dio cuenta que puede comprar con DNI dólares en casas de cambio y no lo duda. Antes por costumbre y desconocimiento de requisitos seguía con su cambista, pero ahora cambió esto, entonces los cambistas perdieron mucho público minorista tradicional de ellos", concluyen en la City.