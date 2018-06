En mayo fue récord la salida de inversiones financieras

En mayo, un mes en el que la primera fase de la corrida contra el peso tuvo algunas de sus peores jornadas –sobre todo en los primeros quince días– fue récord el desarme de posiciones en activos financieros locales por parte de inversores extranjeros. En términos netos, ingreso contra salida de fondos del exterior, el saldo fue negativo en u$s 1363 millones en el mes.

La corrida cambiaria, que arrancó a fines de abril y se prolongó con interrupciones hasta entrado junio, tuvo como protagonistas a las inversiones "de cartera" de no residentes, las que tienen por destino activos financieros.

"Con respecto a los flujos por inversiones de no residentes, se registraron egresos netos en el mercado de cambio por segundo mes consecutivo, totalizando unos u$s 1200 millones, explicado por egresos netos de inversionesde cartera por u$s 1360 millones, en parte compensados por ingresos netos de inversiones directas por u$s 170 millones", reportó el informe de mercado cambiario publicado por el Banco Central (BCRA).

En mayo salieron del país u$s 2360 millones de inversiones de extranjeros, algo más que los u$s 2241 millones que habían abandonado el país e abril. El dato de mayo es récord histórico para la serie que lleva el BCRA y que llega hasta 2002.

Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en abril, el mes pasado los flujos de salida de dólares financieros no fueron compensados por ingresos relevantes de colocaciones de cartera. Los flujos financieros de ingreso llegaron a los u$s 996 millones en mayo, muy por debajo de los u$s 2000 millones de abril. Así, la salida de inversiones financieras de no residentes arrojó un saldo mensual neto de u$s 1361 millones, también elmás alto de la serie oficial. En abril el saldo neto de salida de inversiones financieras de extranjeros había sido de u$s 242 millones, número que ya de por sí marcaba el desarme mensual más importante de la serie del BCRA.

El origen de esas salidas de inversiones extranjeras fue tanto desde activos en pesos, como las Lebac y los bonos del Tesoro, como de posiciones en activos dolarizados.

"Los egresos netos por inversiones de cartera de no residentes estuvieron explicados tanto por las salidas originadas en operaciones que al momento de ingresar habían sido destinadas a inversiones en pesos, que totalizaron u$s 1077 millones, como por aquellas que se encontraban depositadas en moneda extranjera (unos u$s 300 millones)", detalló el BCRA.

La que se mantuvo con números positivos fue la inversión extranjera directa, en economía real, que arrojó un saldo de ingreso neto de u$s 170 millones.