En los bancos esperan que el Central suba hoy la tasa de política monetaria

Esta tarde a las 16 el Indec va a publicar por primera vez su nuevo índice de precios al consumidor nacional y, una hora más tarde, el Banco Central (BCRA) dará a conocer su primera decisión de tasa del mes. En los bancos, operadores y analistas coincidían en que la suba de tasas que impulsa Federico Sturzenegger en el mercado secundario de Lebac indica que hoy habrá una suba en la tasa de referencia. Sin embargo, el consenso no es total: por razones políticas o técnicas, algunos esperan que la tasa se mantenga. Eso sí, nadie espera un recorte.

"Por movimientos del mercado, lo más probable es que la tasa de política suba entre 50 y 75 puntos básicos. Principalmente porque la tasa que domina las decisiones de liquidez, la Lebac más corta, está por encima y eso marca una suba. También ajustaron hoy para arriba las tasas de los Botes en pesos y el Bono a tasa de política monetaria, con lo cual el mercado también ya votó", dijo Hernán García, economista jefe de Banco Galicia.

Ayer la tasa de la Lebac más corta quedó a 26,20% en el mercado secundario. El papel llegó a ese nivel por ventas de la mesa de operaciones del BCRA destinadas a elevar ese rendimiento, algo que en el mercado identificaron como una medida de precaución ante un ritmo de avance de los precios mayor al deseado y con riesgo de acelerarse por el salto que dio el dólar en las últimas semanas. Esa Lebac había sido emitida originalmente a una tasa del 25,50% anual, por eso los operadores creen que hoy el centro del corredor de pases a 7 días, la tasa de referencia, se pondrá al día.

"Esperamos una suba en línea con el mercado secundario de Lebac, unos 50 puntos básicos. Creemos que más allá de que la tasa real queda muy alta con respecto a la inflación esperada de acá a un año estas son tasas de corto y julio viene complicado", dijeron en un banco líder. "No hay que olvidar, además, que si limitan el traslado a precios de la suba del dólar es un gran éxito. Van a priorizar eso".

El BCRA se impuso una meta de entre 12% y 17% de inflación para 2017, algo que los operadores ya consideran poco menos que imposible de alcanzar. Si hoy la inflación de junio da 1,3% o más, el acumulado del año ya va a haber traspasado el piso de esa meta. Pero Sturzenegger no puede abandonarla.

"Tiene que subir la tasa, es el problema del inflation targeting con una meta tan exigente. Para ser coherente con ese objetivo, necesita una tasa real positiva altísima", dijeron en una tercer entidad. "Ahora, si en realidad te conformás con 23% de inflación te podés dar el lujo de mantener la tasa".

Sin embargo, entre los operadores hay lugar para dudas respecto de la decisión. Pueden ser, por ejemplo, políticas.

"Le asigno un 75% de chances a que mantenga la tasa, 25% a que la suba", graficaron en una entidad de capitales extranjeros. "Subir la tasa de Lebac es mucho más fácil, políticamente, que subir la tasa de referencia con bombos y platillos. Lo que si es sugerente es que, por primera vez en el año, la tasa de la Lebac más corta está dentro del corredor de pases cuando siempre está por debajo, eso te indicaría que se viene una suba", añadieron.

El "corredor de pases" está en 25,50% y 27%, la primera es la tasa a la que el BCRA toma fondos a 7 días, la segunda es lo que cobra por prestarlos. Una alternativa que tiene Sturzenegger es mantener a la tasa de Lebac dentro del corredor para así ahorrarse críticas por un supuesto impacto en la actividad que, de concretarse, llegaría con el rezago de un semestre que conlleva la política monetaria.

Analistas de Banco Mariva consultados por este diario se inclinaban ayer por que la tasa se mantenía sin cambios. "No creemos que haya margen para relajar la política monetaria ni que la desinflación sea tan clara como señala el BCRA en sus comunicados, por eso creemos que se mantiene estable. No creemos que suba porque lo que pasa en el mercado secundario de Lebac no implica necesariamente un cambio en la tasa de referencia", dijeron.