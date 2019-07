En línea con el clima externo, el dólar ganó 26 centavos hasta $ 43,87

El dólar arrancó con una suba moderada, pero de la mano del contexto internacional el tipo de cambio se recalentó. En terreno mayorista, la divisa terminó en $ 42,66, 21 centavos más que en la víspera.

En sintonía con lo que pasaba en el mercado de los grandes jugadores, el billete verde se ofreció 20 centavos más caro en las pizarras del Banco Nación: a $ 43,60 para venta.

En tanto, el promedio del billete registró un ascenso de 26 centavos, ya que terminó en $ 43,87.

Por su parte, el dólar blue se negoció llevemente para arriba, en torno a los $ 44,10.

Debido a la necesidad del Gobierno de que el dólar se mantenga estable a menos de tres semanas de llevarse a cabo las PASO, en la City contaban con que el Banco Central (BCRA) apareciera en el mercado de fururos para contenerlo, al igual que lo viene haciendo en las últimas ruedas. Y así fue, pero mucho no pudo hacer, no puede ir contra la corriente, contra el rumbo a nivel global.

"El dólar se movió con las posturas del Central en los futuros. Cuando no lo veían pagaban y cuando aparecía dejaban de pagar y bajaba algo", comentó en off the record un operador del mercado porteño.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, indicó que la moneda estadounidense mostró una consolidación del cambio de tendencia y que operó otra vez con tono sostenido y demandado. "Los precios exhibieron un recorrido ascendente que fue reflejando la presión ejercida por la demanda en una rueda que tuvo otra vez al Banco Central operando en el segmento de futuros", agregó por medio de su informe diario.

Además, hubo menos liquidación exportadores, por eso se operaron poco más de u$s 730 millones, un 15% menos que en la rueda del lunes.

En cuanto a la subasta de Leliq, la tasa promedio total del día fue 58,91%. El monto total adjudicado ascendió a $ 218.878 millones, lo que implicó una expansión por $ 14.511 millones.

Con la suba de hoy, los precios volvieron al nivel del martes pasado, que fue el más alto de la semana anterior.

Contexto internacional

"Empezó a crecer más, pero creo que es principalmente el contagio externo; afuera el euro cayó a 1,1159 por dólar y el real se aproxima a los 3,77 por dólar", señaló Quintana poco después de la apertura de los negocios.

Hoy era una rueda atípica en el mercado internacional, ya que la libra esterlina reaccionaba a la baja ante una noticia política, el anuncio de que Boris Johnson es el nuevo primer ministro de Reino Unido.

En general, los movimientos de las principales monedas respondían al fortalecimiento del dólar; la moneda estadounidense se ubicaba en un máximo de dos semanas ante sus pares luego de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes del Congreso acordaron una extensión de dos años al límite de la deuda del país.

A su vez, la solidez de la divisa de EE.UU. era apoyada por la debilidad del euro, antes de los anuncios de nuevos estímulos que se espera entregue el jueves el Banco Central Europeo (BCE).

Si bien los mercados de monedas recortaron a menos de 40% sus apuestas de una baja de 10 puntos básicos en la tasa de depósito del BCE desde 60% el viernes, los analistas esperaban una orientación futura moderada y términos probablemente más generosos para nuevos créditos multianuales.