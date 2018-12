En la última licitación del año, Hacienda pagó la tasa mínima y renovó el 77% de las Letes

El Ministerio de Hacienda licitó hoy Letras del Tesoro en Dólares (Letes) a 196 días, con vencimiento al 28 de junio de 2019, y obtuvo u$s 850 millones.

La cartera que conduce Nicolás Dujovne buscaba renovar un vencimiento de u$s 1100 millones y había garantizado a los inversores tasa de 4,75%. Finalmente colocó u$s 850 millones, lo que significó un rolleo de 77%.

Hacienda recibió 7429 órdenes por un total de u$s 851 millones y adjudicó u$s 850 millones al precio de u$s 975,13 por cada u$s 1000, lo cual representa una tasa nominal anual de 4,75% y una tasa interna de retorno efectiva anual de 4,80%.

La de hoy es la última licitación de Letes del año y permitió a los minoristas dolarizarse a un tipo de cambio mayorista de $ 37,65. Esto significa un punto de entrada casi un peso más barato que el cierre del dólar de hoy en las ventanillas bancarias.