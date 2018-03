En la recta final, cerraron dos fondos más del blanqueo por u$s 55 millones

En la recta final, otros dos fondos creados por el blanqueo consiguieron cerrar, por un monto superior a los u$s 55 millones en total.

Se trata de dos instrumentos para invertir en el mercado inmobiliario, aunque con perfiles distintos. El primero, es el FCI de Consultatio Asset Management, que con el sello del desarrollador Eduardo Constantini, logró atraer inversiones por poco más de u$s 45 millones.

"Estamos muy contentos. Teníamos un piso de u$s 20 millones necesario para salir con el fondo, aunque nosotros planteábamos unos u$s 30 millones como lo mínimo para sentirnos cómodos con nuestros proyectos" dijo Cristian López, CEO de la administradora. "Esos u$s 30 millones los teníamos ya en nuestro fondo de parking y en este último mes se sumaron muchos otras voluntades y terminamos cerrando con un total de u$s 45.303.611", anunció.

El fondo de Consultatio invertirá en desarrollos residenciales y oficinas para clientes premium. En la vereda de enfrente, con seis emprendimientos, en Capital Federal y Neuquén, el FCI cerrado de Quinquela- Predial logró levantar u$s 10 millones para la construcción de microdepartamentos, unidades de uno y dos ambientes de hasta 40 metro cuadrados.

Flavio Simonotto, presidente de Quinquela Asset Management, reconoció que el resultado fue un poco menor al esperado en un principio, pero se manifestó satisfecho en haber alcanzado el mínimo impuesto por la ley. "La falta de la actualización de la Ley de Mercado de Capitales hizo que muchos blanqueadores cambiaran de parecer sobre estos instrumentos en esta primera etapa, pero aún así estamos contentos por poder recorrer este camino con este tipo de fondos, que creemos que se van a convertir en una pieza clave para el desarrollo de la economía en los próximos años", dijo.

En este sentido también se pronunció Norberto Mathys, vicepresidente del Banco de Valores, entidad que custodiará el 80% de los fondos que terminen saliendo al mercado. "La industria va a tener otros fondos más allá del blanqueo. Aún con este escenario, acompañamos a muchos proyectos que van a dar un buen impulso a la economía y confiamos que si la Ley de Mercado de Capitales se trata próximamente, haya un nuevo driver para que los inversores se vuelquen a los fondos cerrados", afirmó.

Ayer, la CNV informó en el boletín oficial una modificación por la que inversores institucionales, como son las compañías de seguros, también podrán invertir en estos instrumentos. Hasta ahora, las aseguradoras dudaban si apostar por estos, porque al tener el capital inmovilizado por cinco años, no podían computarlo en su ratio de liquidez. Con esta medida, la industria ahora buscará captar a este tipo de inversores.

"Se abre una esfera que estamos muy entusiasmado de empezar a explorar", adelantó López. " Ahora nos corresponde a nosotros encontrar alternativas de inversión a tasas que sean atractivas para el mercado", dijo.

Otros tres fondos cerrados tenían fecha de suscripción ayer. Uno es el de Compass, que iba a invertir en emprendimientos residenciales en alianza con la cadena de electrodomésticos Fravega. Para constituirse necesitaba recaudar un mínimo de u$s 10 millones. Pero en las últimas horas de la tarde, la compañía emitió un comunicado al mercado para anunciar que no lo había conseguido y congelar la operación.

"Si bien habían conseguido una buena masa crítica de capital, en las últimas horas muchos inversores comenzaron a dudar de su participación, así que en la compañía decidieron esperar por esta vez", explicó una fuente cercana a la administradora.

En tanto, los fondos de infraestructura de Gainvest y de energías renovables de Cohen S. A no informaron los resultados de su licitación al cierre de esta edición.

Hoy culmina la suscripción de otro instrumento de real estate, Allaria Argencons. La firma anunció en estos días que ya había alcanzado su cupo mínimo y que extendía su plazo de colocación para captar a algún inversor que quedara a mitad de camino.

Luego de esta prueba piloto que terminó siendo la oportunidad del blanqueo, la industria de FCI cerrados se prepara para reinventarse.