En la guerra de monedas: ¿el bitcoin será el nuevo activo de refugio?

En una semana donde todas las monedas del mundo sufrieron volatilidad por el recrudecimiento de la tensión entre Estados Unidos y China, hubo dos claros ganadores: el oro y el bitcoin.

¿Puede la criptomoneda ser considerada un activo de refugio, al igual que la inversión en metal? Si bien ambos activos se movieron en direcciones opuestas en otros momentos de incertidumbre financiera, la reacción de los inversores de los últimos días hace pensar si el mercado ya considera al Bitcoin como una opción segura.

Lo cierto es que el ruido internacional hizo que el bitcoin revierta su tendencia bajista y vuelva a las primeras planas de todos los sitios financieros del mundo al coquetear con los u$s 12.000.

En tan sólo una semana, la criptomoneda más conocida trepa 18% y se cotiza a u$s 11.812.

Los analistas consideran que el bitcoin ha encontrado un nuevo piso en la zona de u$s 11.500. De hecho, sostienen que, dado el panorama de creciente rivalidad entre los bancos centrales más grandes del mundo, es probable que el precio continúe en alza.

Manuel Beaudroit, jefe de marketing de Bitex, explicó: "Al igual que el oro, el bitcoin puede servir de refugio por ser un activo no soberano. Pero creo que en este tiempo, tiene una cualidad que es superadora a la del oro, que es que es un activo digital al que se puede acceder desde cualquier parte del mundo", dijo y agregó: "No es tan masivo y no es tan conocido, pero se calcula que si el 1% de los inversores de oro se fuera a bitcoin, el precio de la criptomoneda debería estar en u$s 50.000"

Con la devaluación de yuan chino y el recorte de las tasas de Estados Unidos, el panorama fue el indicado para la principal criptomonda que encontró una fuerte demanda de sus inversores para volver a las 5 cifras. Raoul Pal, directivo del gigante de las finanzas Goldman Sachs, explicó que es "uno de los momentos más importantes en el mercado de divisas, porque el dólar podría estar en riesgo de un aumento fuerte".

Por otro lado, algunos especialistas advierten que bitcoin es una cobertura de riesgo contra las pérdidas generadas por otras inversiones. "Lo que demuestra el bitcoin en este momento es que, a pesar de ser un mercado totalmente cambiante e inestable, como está pasando con las acciones en Nasdaq y S&P 500, el volumen sigue subiendo. Desde junio, se ve que el volumen de bitcoin crece en manera importante", señaló en diálogo con El Cronista Matías Garrido, responsable de la plataforma de exchange Bitso. "Creo que el precio aún no depende solamente de la oferta y la demanda. Es un activo arriesgado, en el que todavía se maneja poco dinero, pese a que ha demostrado ser una buena moneda de refugio", afirmó.

Para Beaudroit el alza de esta semana no es comparable con el pico que tuvo la moneda en 2017, cuando llegó al récord de los u$s 20.000. "En ese momento, hubo un boom dentro del público masivo, que se podía ver analizando el incremento en la cantidad de búsquedas en Google. Hoy no vemos que esté pasando eso, sino más bien son grandes jugadores los que están entreando y haciendo que el precio suba",

Por su parte, Garrido destacó que: "A mediano plazo, con todas las normas que está empezando a emitir GAFI, para poder empezar a comprender el orígen y destino de criptoactivos, va a permitir que muchos inversores institucionales puedan comenzar a utilizar esta moneda como refugio".