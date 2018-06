En la City esperan tasa estable y definiciones sobre política monetaria

Hoy tendrá lugar la primera decisión de política monetaria desde que Luis Caputo reemplazó a Federico Sturzenegger al frente del Banco Central (BCRA). Los operadores se mantenían cautos ayer en sus proyecciones respecto a cuál sería la decisión, dado que por el poco tiempo que lleva la nueva administración en la autoridad monetaria todavía no conocen ni el vocabulario ni sus prioridades, pero en general se inclinan por esperar que la tasa de referencia se mantenga sin cambios en el 40% en el que se mantiene desde el 4 de mayo último. Más allá del nivel, en el mercado estarán atentos hoy a las definiciones respecto a si se cambiará la tasa de política, a cómo trabajará de aquí en adelante el Consejo de Política Monetaria y al riesgo que genera un abultado vencimiento de futuros este viernes.

"Esta todo dado para que mañana mantenga la tasa, mas allá de que el dólar mostró calma es muy temprano para un relajamiento, sobre todo pensando que los prints de inflación van a ser muy elevados al menos por dos meses más, esperamos algo muy conservador", dijo Gustavo Yana, analista de Banco Mariva. "Sin embargo, más allá de la tasa hay mucho a lo que prestar atención, como la definición del equipo y las consideraciones respecto a las metas de inflación acordadas con el FMI que sonaban muy razonables hasta antes de la devaluación de este mes", dijo.

El Consejo de Política Monetaria es un órgano creado por Sturzenegger para conducir, con dos decisiones de tasa por mes, la pelea contra la inflación. Su forma no esté definida en la Carta Orgánica de la entidad, con lo cual Caputo no tiene por qué respetar su estructura. Hoy por hoy, con las renuncias de Sturzenegger, Lucas Llach y Demian Reidel, en ese consejo sólo están sentados el propio caputo, el gerente general Mariano Flores Vidal sobreviviente de la anterior administración y Agustín Collazo, el jefe de la mesa de operaciones del banco. El vicepresidente Gustavo Cañonero debería también tomar parte, pero su designación todavía no está formalizada por un decreto (que sería publicado en el Boletín Oficial en breve).

"Lo que estamos esperando son definiciones respecto a si va a cambiar la tasa de política, no un cambio en el nivel de tasa", dijeron en un banco.

En diálogos informales con los bancos funcionarios dejaron entrever que el nuevo BCRA analiza cambiar la tasa de referencia. Hoy es el "centro del corredor de pases a 7 días", esto es, la mitad de camino entre el pase pasivo y el pase activo a ese plazo. Pero ese centro del corredor no es una tasa que exista en el mercado, sólo el piso de esa brecha es una tasa "activa" por la que los bancos obtienen una remuneración. La Leliq, una especie de Lebac exclusiva para entidades financieras y hasta hoy de 7 días de plazo, aparece como una candidata a ser la nueva referencia.

El acuerdo con el FMI establece un objetivo, no meta, de inflación del 27% para diciembre, con una banda de tolerancia que tiene tope en 32%. Claro que ese parámetro fue fijado antes de que el dólar volviera a dispararse en junio.