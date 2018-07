En la Bolsa se habló sobre agentes que presentaron su renuncia a BYMA

Mientras esperaban la llegada de Mauricio Macri, los agentes bursátiles comentaban sobre la renuncia de dos colegas: el 29 de junio el agente de liquidación y compensación Mayoral Bursátil presentó su renuncia como miembro de BYMA, mientras que el 10 de julio pasado Finanflower Bursátil hizo lo mismo.

Rubén Pasquali, de Mayoral, salió a explicar que "por un acuerdo todos los empleados y clientes pasamos a otra firma, Fernández Laya, que es una SA, mientras nosotros éramos una sociedad colectiva. La idea es crecer y sumar fuerzas para enfrentar el mercado que viene. De hecho, esto fue para estar mejor posicionados, ya que apostamos al crecimiento del mercado de capitales".

En el mercado especulaban que "Finanflower hacía pocas cosas y se podrían haber ido para ser agentes plenos Rofex y operar BYMA a través de la interconexión, porque Primary, que es la empresa de tecnología de Rofex, está brindando un producto matriz combinada con Esco que da mucho mejor tecnología. Estamos todos pidiendo que BYMA nos dé un producto decente en operatoria que hoy no tenemos, entonces ellos se hincharon y se pudieron haber ido para Rofex y operan BYMA a través de la interconexión".

Consultado un directivo de BYMA al respecto, dijo que "Mayoral cuida sus clientes y los está asesorando en su pase a otras Alycs. Finanflower lo mismo, e incluso en el pase los acompaña con mandatario. Además, los miembros BYMA están muy entusiasmados con todo lo que hacemos, la multimercado, el short selling con préstamos, el BYMADATA, el OMS o el apoyo a los algoritmos. Con respecto a Rofex, me gustaría que ambos mercados fuéramos complementarios y no competitivos", señaló.

Uno de los agentes que está en la cima del ranking describe la realidad de la City hoy, con la condición de no ser expuesto: "Vas a ver muchos cierres próximamente. No da el marketing para tanta gente. Y eso que CNV no controla tanto. En cuanto controlen un poco hay muchos que están muy border".

Rafael Di Giorno, director de Proficio, sacó el guante para atajarse: "Las inspecciones se dan y las normas están. De hecho cada Alyc tiene al menos dos personas sólo para cumplir con temas regulatorios. Es un costo excesivo, ya que la plata que llega a las Alycs ya viene bancarizada. Se gasta un montón de recursos en algo que ya pasó por los controles de un banco, que tienen mucho mejores herramientas que las Alycs. La mayoría de las Alycs no dejan de ser pymes que miden cada puesto de tabajo. Si ponés una persona más en controles duplicados es una persona menos en Research o Trading".

Otro de los tradicionales agentes presentes señaló que el problema, como en toda actividad, lo tienen los que poseen grandes estructuras: "Los nuevos se irán, los grandes no sabemos cómo ajustar, los chicos se fusionarán o se irán. Hay que bajar costos y operar lo mínimo para sostener el negocio, ya que el panorama es como los últimos dos años del menemismo. Y eso que hasta febrero de este año nuestra actividad estaba ajena al parate enorme de la economía real".

Otro agente se suma a la charla: "Muchos usaban la pantalla de brokers para hacer otros negocios, como descuento de cheques, ya que el negocio de los brokers es para pocos porque el mercado es chico, o para gente con mucha plata que tiene el capricho de ser broker por tradición familiar. ¿Y qué pasa cuando la tasa sube? Explotan las cuevas, porque van los que colocan la plata y se la piden, pero mientras tanto siguen con el flujo y viendo cómo recuperar los cheques caídos. Todos hablan de lo que cuesta financiarse en un banco, pero las pymes se financian más en financieras que en bancos".

Más gente se va sumando al baile, interesados por el tema, que los afecta a todos. Llega uno de los apellidos tradicionales en la City: "Hace siete meses que operativamente más de la mitad de las firmas bursátiles pierden plata. Ni hablar de la estructuras gigantes que se han montado, porque no hay negocios hoy, pero las valuaciones de las carteras propias crecieron, ya que se produjo una capitalización enorme de la VALO (acción del Merval, hoy BYMA) porque en 2014 la acción del mercado valía u$s 300.000, en diciembre del año pasado trepó a u$s 7millones, el máximo histórico, pero hoy cayó a u$s 4 millones. Así que están todos reduciendo costos, en especial los más grandes. Y los que se cansaron de poner plata le pasan la cartera de clientes a otro, se la venden por el 1% de lo que manejan, pero hay que ver si la clientela se queda".

El agente se despacha: "Tuviste un crecimiento de 100 firmas nuevas anotadas en el último año que sólo conocen un mercado activo y alcista, no conocen desde la cocina lo que pasó en 1989 o en el 2002. Lo que sucede hoy me hace acordar a los últimos dos años del menemismo: un parate total, con suba de costos fijos y baja de ingresos. Hasta diciembre del año pasado el mercado financiero eso no lo veía, pero la economía real sí. Ahora le llegó el turno a los sectores que les iba bien, como a las concesionarias de autos, a la construcción y al sistema bursátil. Para un departamento de uno de los edificios más nuevos y top de Puerto Madero me pidieron en marzo u$s 2,6 millones y ahora me llamaron para decirme que me lo bajaban a u$s 1,8 millón y escuchaban ofertas. El parate llegó a los pocos rubros que hasta ahora venían zafando. De una concesionaria me contaron que trajeron 33 modelos de un auto de súper lujo (empieza con M) y hasta ahora sólo pudieron vender uno".