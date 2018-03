En enero, el BCRA casi no emitió para ayudar al Tesoro a cubrir el rojo fiscal

El Banco Central (BCRA) comenzó este año con un fuerte freno en el financiamiento neto al Tesoro, pese a que el déficit primario del sector público no financiero cerró 2015 en torno a 5,8% del PBI nominal, mientras el equipo económico lleva a cabo un ajuste fiscal gradual.

En concreto, respecto al financiamiento monetario del BCRA al sector público nacional, el ritmo de expansión monetaria fue de apenas $186 millones en enero. Si bien por razones estacionales este es un mes de bajo rojo fiscal, la cifra actual está muy lejos de los $4828 millones que reflejó el financiamiento al fisco el mismo periodo del año pasado, o los $8500 millones de enero de 2014.

Incluso al sumar los primeros días de febrero, con un total de $ 827 millones, en lo que va del año el financiamiento al Tesoro suma unos $1013 millones.

"La única forma de compatibilizar la reducción de los recursos con una tasa de crecimiento nominal del gasto primario del sector público que todavía no se redujo, es alargar los plazos de deuda o incrementar el stock de deuda flotante, que es lo mismo", dijo Gabriel Caamaño Gómez, socio de la consultora Ledesma.

Pedro Rabasa, director de Empiria, concordó: "enero es tranquilo, pero los dos últimos años la emisión estuvo descontrolada en este mes. Igualmente las cuentas fiscales están en terapia, no hay que tomar este comienzo de año como una dinámica perdurable hasta que el Gobierno logre acceder al financiamiento externo o interno logre reemplazar al del Banco Central, teniendo en cuenta el actual nivel de déficit", dijo Rabassa.

Entre los especialistas, la emisión de deuda está más que descontada para hacer frente al déficit y quitarle peso al BCRA, pero a nivel externo, el financiamiento monetario está ligado a un acuerdo con los holdouts.

En tanto, en el frente interno, el equipo económico se había propuesto conseguir u$s 1000 millones a través del Bonar 2020 y se había planteado extender la emisión de este bono hasta u$s 5000 millones. Sin embargo, no pudo colocar ningún título y la licitación fue declarada desierta.

"Por ahora, el que está concentrado en retirar el excedente de pesos es el BCRA. Hasta ahora lo ha hecho muy bien, sacó

$ 90.000 millones desde mediados de diciembre y enero. Pero este ritmo no se puede mantener", sostuvo Rabasa.

El martes la entidad que conduce Federico Sturzenegger logró retirar casi u$s 13.000 millones del mercado, después de renovar vencimientos por

$ 36.057 millones con una nueva baja de tasas de medio punto en la licitación de Lebacs.

De acuerdo a un estudio del IARAF, mientras que en 2015 la base monetaria se expandió $161.325 millones, la emisión para el Fisco ascendió a $177.926 millones. Para este año, desde Ferreres & Asociados estiman que la emisión monetaria podría llegar al tope de los $ 150.000 millones, suponiendo que el resto del déficit se cubra con emisión de deuda.

"Estamos suponiendo que el Central emite este número como máximo para cumplir la meta de inflación de 25%. La base monetaria no puede crecer más que esto; sobre una base de $ 600.000 millones. Si se van más allá de los $ 150.000 millones, la meta de inflación no se cumple este año. Sin embargo, creo que el Gobierno apunta a emitir menos que esto", dijo Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Ferreres & Asociados.