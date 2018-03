En el primer trimestre se compraron 44% más dólares que en igual período de 2016

Las compras netas de billetes para atesoramiento durante el primer trimestre de 2017 fueron un 44% más que en igual período del año pasado. Así se desprende de los datos relevados por el Banco Central (BCRA) en sus informes sobre el mercado de cambios, según los cuales en el primer trimestre de 2016, las compras netas de billetes alcanzaron los u$s 3300 millones; mientras que en mismo período de 2017 sumaron u$s 4752 millones.



Las compras brutas –es decir, las compras totales sin restar las ventas brutas– de billetes, por su parte, crecieron un 73% en la comparación interanual entre los trimestres. En los primeros tres meses de 2016 se compraron u$s 4310 millones y en el trimestre inaugural de este año se adquirieron u$s 7448 millones.



Las ventas brutas de billetes de clientes mostraron el mayor avance en el primer trimestre de 2017, ya que aumentaron un 170% contra igual período del año pasado. Entre enero y marzo de 2016, ascendieron a u$s 1000 millones mientras que en igual período de este año fueron de u$s 2696 millones. En 2015, durante la vigencia de las restricciones al mercado cambiario, el promedio era solo u$s 10 millones.



Entre los compradores de dólares para atesoramiento, en ambos trimestres alrededor del 50% fueron personas físicas o jurídicas que adquirieron hasta u$s 10.000. Y un 20% compró entre u$s 10.000 y u$s 50.000.



Las ventas netas de divisas de libre disponibilidad (también llamadas transferencias), mostraron una tendencia inversa a las de billetes. En el primer trimestre de este año, hubo transferencias por u$s 671 millones, que solo representaron el 70% de los u$s 940 millones que se habían anotado entre enero y marzo de 2016.



Con estos números, la cuenta capital y financiera del BCRA se mantuvo en terreno superavitario durante el primer trimestre de 2017, con un resultado positivo de u$s 13.451 millones (el año pasado la entrada había sido de u$s 3507 millones). La cuenta corriente de la entidad, en cambio, mostró déficit en ambos períodos en comparación. Mientras que el saldo negativo había sido de u$s 31 millones en los primeros tres meses de 2016, el déficit se incrementó hasta u$s 1916 millones en lo que va del año.



Así lo explicó Quantum Finanzas en su reporte semanal: "Durante el primer trimestre de 2017 la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 0,3% del PBI –en base caja–, muy asociado a la cuenta turismo y viajes al exterior, que en términos netos arrojó un déficit de 0,5% del PBI". La consultora de Daniel Marx agregó: "El déficit del trimestre se financió con la cuenta capital y financiera, que registró un superávit de 2,3% del PBI en el período, lo cual también permitió acumular reservas por 2% del PBI. Especialmente por el endeudamiento neto del Sector Público Nacional, que alcanzó los u$s 11.458 millones (1,9% del PBI). Ello en el contexto de salida de capitales del sector privado no financiero que, en términos netos, fue de u$s 4.796 millones (0,8% del PBI)".



Elypsis, por su parte, analizó los datos acumulados en el último año en relación con el PBI: "En los últimos 12 meses, la cuenta capital acumula un saldo positivo de 7,2% del PBI. Mientras, la cuenta corriente registra un déficit de 3,2% del PBI. A su vez, la salida neta de divisas en concepto de servicios se ubica 1,8% del PBI, explicada principalmente por los egresos netos por turismo y viajes y pasajes. El balance por transferencia de bienes registra un superávit de 1,2% del PBI. Mientras, la cuenta capital y financiera muestra un superávit de 7,2% del PBI, explicado por aumentos de ingreso del sector público no financiero y BCRA, más que compensando el déficit del sector privado no financiero".