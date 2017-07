En el mercado se quejan del impuesto a la renta financiera de extranjeros

La Resolución General 4094-E de la AFIP cayó como un balde de agua fría en el mercado, que esperaba que la nueva ley de mercado de capitales eliminara o, al menos, disminuyera el 15% de impuesto a las ganancias por renta financiera para extranjeros.

Pero como la Ley está trabada y cajoneada en el Congreso, no sólo que no se eliminó sino que la AFIP acaba de reglamentar ese impuesto.

Según interpretan en el mercado, ahora los no residentes deberán pagar el 15% sobre las ganancias en la compra venta de acciones, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión, títulos, bonos y demás valores, efectuadas con beneficiarios del exterior.

“El mercado se hace con muchas bocas de distribución, y esto logrará que vengas menos fondos, ya que habrá menos apetito por invertir en el país”, advierte el dueño de una de las sociedades de bolsa top de la City.

Cuenta que, a pesar de las veces que intentaron convencer al regulador y al Ministerio de Finanzas desde hace un año y medio de que la clave reside en repatriar el mercado local, el fisco reglamentó lo que será, a su juicio, un golpe de knock out para el mercado de capitales doméstico.

Hace 25 años, cuando empezaron los ADRs, se expatrió el mercado a los Estados Unidos, que mueve entre u$s 100 y u$s 120 millones diario, contra o u$s 20 millones en acciones de la Argentina. “Para hacer que los extranjeros compren acciones acá, les tenés que sacar el impuesto a las Ganancias, ya que el volumen en el mercado de de acciones sirve para financiar el capital de una compañía, porque es el equity”, reclama, enojado, el presidente de una entidad financiera.