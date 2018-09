En el mercado esperan buena demanda por las Letes que licitan esta semana

En el mercado hay expectativa por la reapertura de Letras del Tesoro en dólares de esta semana y, pese a que esta vez el Gobierno anunció una tasa menor que en la última licitación, analistas de la City afirman que es una buena opción para dolarizar las carteras.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda estableció que las Letes, que vencen el 12 de abril, tendrán un precio máximo de 968 dólares por cada u$s 1000 de valor nominal. Eso implica una tasa nominal anual de por lo menos el 6%.

De esta manera, el Gobierno pudo capitalizar una mejora en la cotización de los títulos públicos para comprimir el precio de lo que le cuesta fondearse en el mercado local. "La tasa obviamente pasa al 6% porque subieron los bonos. Hoy el título de referencia es el AO20, no el Bonar 2019, porque este último tiene poca liquidez para usarse como referencia", explicó Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI. El Bonar 2020 mejoró su precio en lo que va del mes un 4,35%.

Las Letes en dólares son elegidas por ahorristas que buscan cobertura cambiaria, a una mejor tasa que un plazo fijo en la moneda estadounidense. Además, permite comprarlas a con el tipo de cambio mayorista que surge del promedio elaborado por el Banco Central del día de la licitación que es publicado en la comunicación "A" 3500. En el caso de la licitación de hoy, las letras se suscribirán a un dólar de $ 37,9158.

Aunque en la última rueda el billete terminó con una suba de 10 centavos en el mercado mayorista y todavía falta conocer el tipo de cambio de la licitación, los analistas recomiendan suscribir a este instrumento dolarizado a aquellos que hoy en día están posicionados en pesos. "Es un nivel de tasa atractivo para seguir prestándole al Estado, para aquellos que tienen que renovar y una oportunidad para dolarizarse a un tipo de cambio beneficioso para los que aún tienen pesos para suscribir", dijo Mariano Dimagi, asesor de banca privada de Invertir On Line.

Su colega, Matías Roig, director de Portfolio Personal, coincidió: "Nos parece una opción atractiva para un inversor con un perfil conservador. Incluso es una buena oportunidad de arbitraje frente al tramo corto de la curva de bonos en dólares, en donde al AA19 -que vence durante la segunda quincena de abril, y en consecuencia tiene un plazo similar presenta hoy una TIR de alrededor del 5.8%".

Sardans, por su parte, destacó la rentabilidad de este instrumentos, que no está sujeta a impuestos: "En ese sentido, no hay con que darle a esta alternativa. Si se lo compara con un bono del Tesoro de Estados Unidos, éste está pagando 2,4%y paga impuestos del 35%, en este caso la Lete, si es que implementan el Impuesto a la Renta financiera, el impuesto del 15%. De todas formas, dudo de su implementación", dijo y agregó: "Como alternativa de corto plazo para el ahorrista, nada mejor que la Lete. Si no, la otra es un bono del Tesoro Americano, que si es súper líquido, pero paga tres veces más de impuestos"