En el mercado de futuros ven un dólar por debajo de los $ 18 para fin de año

El dólar cerró el viernes a la baja, en $ 17,35, la tercera consecutiva, además, la caída profundizó la pérdida de la semana, de 13,5 centavos, todo esto en el marco de una tendencia que no se revertiría en el corto plazo.

Más allá de que los operadores y corredores del mercado creen que la debilidad del tipo de cambio persistirá, los futuros confirman la expectativa bajista: el contrato a diciembre quedó en $ 17,769, una cifra por debajo de la barrera de $ 18 y muy lejos de las previsiones de meses atrás que veían al dólar casi $ 20 a fin de año. De ser así, si diciembre cierra en $ 17,769, sería incluso un valor inferior al máximo del año, de $ 17,80.

"Está todo dado para que el dólar esté por debajo de $ 18 antes de que termine el año. Salvo que aparezca una demanda fuerte a mediados de diciembre no lo veo tocando ese precio. Es cierto que en diciembre se necesitan pesos pero también, por el otro lado están quienes quieren terminar el año dolarizados, pero si las tasas siguen así de altas, no tiene tanto recorrido para arriba", dijo un corredor de la plaza porteña en off the record.

Por su parte, el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García, comentó que "tal vez la semana que viene, ya cerca de fin de mes, el tipo de cambio podría recuperarse un poco", no obstante, recordó que la oferta de dólares financieros, y en especial de inversores del exterior, está muy firme.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, describió en su informe que en la semana que acaba de concluir el tipo de cambio volvió a niveles de la primera quincena de octubre, es decir, a niveles previos a las elecciones legislativas. "La intensidad de la oferta y la debilidad de la demanda se mantuvieron durante la semana y generaron una baja que además de factores locales puede explicarse por el acoplamiento del mercado local a la debilidad del dólar en el resto del mundo", agregó el informe.

En sintonía, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, sostuvo que "bancos, empresas e inversores aprovecharon la ventaja económica de la colocación de los pesos en instrumentos financieros que pagan altas tasas" y aseguró que "por ahora el dólar está estable o cayendo". A su vez, Izzo subrayó que "este tipo de carry trade que se viene haciendo permanentemente hizo que la divisa norteamericana se debilitara siete centavos el viernes".

De hecho, según cálculos de MB Inversiones, la bicicleta financiera rinde en lo que va del año un 14,1% en dólares, producto de las ganancias por rolleo de Lebac, un 25%, y la depreciación del peso ante el dólar, de 9,6%.

Esta debilidad del tipo de cambio también se puede medir por el informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano que indicó que para recuperar el atraso cambiario con relación al levantamiento del cepo, en diciembre de 2015, el dólar debería valer $ 28,54.

Los máximos del viernes se fijaron en $ 17,40 sobre el inicio de la jornada, pero este nivel fue rápidamente desplazado a la baja por el empuje de los ingresos desde el exterior, detalló Quintana. "La intensidad de la oferta barrió con la tibia resistencia de la demanda llevando los valores a mínimos en $ 17,35 por unidad registrados a media mañana. Con algunos altibajos y esporádicas recuperaciones el tipo de cambio alternó subas y bajas que no alcanzaron para volver a los niveles iniciales".

Restará ver en las próximas ruedas si el dólar encuentra resistencia en $ 17,35; si quiebra este soporte, estaría en niveles de dos meses atrás, ya que el 22 de septiembre el dólar cotizaba a $ 17,33.