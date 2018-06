En el mercado critican la estrategia de subastas del Banco Central

El mundial suele dar respiro a los Gobiernos, tapar medidas económicas, direccionar la atención hacia otro lado. Sin embargo, la agónica clasificación de Argentina a octavos de final inyectó calma en materia futbolera, pero no logra bajar de los titulares las noticias relacionadas con mercados, en especial del dólar.

El billete avanzó unos 30 centavos ayer y sumó otros 60 centavos hoy. Si bien los hombres de mercado reconocen que la volatilidad externa golpea al país, ayer el Merval llegó a mostrar caída de hasta el 16%, el nerviosismo volvió a adueñarse del mercado cambiario también por razones locales.

Como respuesta, el Banco Central (BCRA) anunció esta mañana su decisión de aumentar el monto que licita cada mediodía a cuenta y orden del Ministerio de Economía. Por hoy y mañana colará u$s 150 millones y no u$s 100 millones, de los u$s 7500 de la ayuda desembolsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno anunció destinará a controlar el billete.

Un arma de doble filo

Si bien la decisión busca detener el precio del billete y poner más oferta en la cancha, para los hombres de mercado consultados por El Cronista, se trata de un arma de doble filo.

Los analistas coincidieron en marcar como un error que se hayan prefijado una horario, las 13 de cada día hábil durante 75 ruedas desde el 21 de junio pasado, a razón de u$s 100 millones por rueda, aunque aclaró en su momento que Hacienda podía definir intervenir con mayor o menor cantidad según fuese necesario.

“Me pareció un error atarse al principio a una medida prefijada de u$s 100 millones por día. Decí que vas a licitar todos los días, pero no digas el importe. Ahora se va a percibir que como salen a licitar más y entonces están apurados o asustados”, opinó el analista financiero Christian Buteler.

Consideró que “lo mismo pasa con el horario” y graficó: “Los tipos te bajaban el dólar a las 12:55, cuando saben que a las 13 horas sale el BCRA a licitar. Después que licitan, lo dejan que suban”.

“Acá ajustan sobre la marcha, pero esos ajustes sobre la marcha nos terminan saliendo plata. Ya no tienen muchas más herramientas, con una tasa de 40%, un préstamo del FMI, es decir que las noticias buenas ya están todas”, señaló y advirtió además que el desarme de Lebac “en este contexto es un error garrafal ya que inyecta más pesos que se van al dólar”.

Sin ventas privadas

En este sentido, el economista de Rafaela Capital Fernando Camuso dijo que “el mercado cambiario tiene que estar abastecido y hoy el sector privado no vende”.

“Las medidas más cambiarias que monetarias en cuanto a subir encajes y bajar la tenencia de divisas en poder de las entidades tiene que ver con esa posibilidad, ver si aparece la oferta de dólares y no aparece en forma privada. Entonces el único que vende es el Tesoro, que vende en función de sus necesidades fiscales no en función de intervenir en la plaza cambiaria”, explicó.

Camuso señaló que hoy todos estos movimientos “son monitoreados por el FMI”, por lo que cuestionó que no se entienda si “el aumento de u$s 50 millones (en el monto subastado) fue por necesidades fiscales o para abastecer de más oferta la plaza monetaria”.

"El Banco Central tiene que ser claro y tiene que ser claro siempre", destacó Camuso.

“El Banco Central tiene que ser claro y tiene que ser claro siempre. Dejó una puerta abierta de que se vendrán más medidas de corte monetario sin especificar nada y generó nerviosismo. ¿Vamos a seguir con las metas de inflacion o no? Eso genera nerviosismo sumado a un contexto internacional que suma tensión a emergentes”, indicó.

Y agregó: “La presión cambiaria no parece calmarse aún con las licitaciones ya sea u$s 100 millones, u$s 150 millones o sin ningún número. La incertidumbre no baja y todavía falta que el Banco Central sea claro de como va a ir de hoy para adelante”.

Cambiar la estrategia

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios también opinó en este sentido: "El BCRA debería cambiar la estrategia de no dar tanta previsibilidad en las 5 horas del mercado de cómo y a qué hora se va a licitar la divisa".

"Los operadores le van tomando la mano de como se mueve el tipo de cambio, y hacen su negocio en las horas posteriores hasta el cierre de las 15 horas", criticó.

El economista Amilcar Collante, por su parte, sostuvo que “no se ven señales que reviertan la dolarización” y coincidió con Buteler al señalar que otro factor que empezó a jugar en la plaza cambiaria “son elecciones presidenciales del año próximo”, ya que desde el exterior hay dudas sobre su continuidad después de 2019.

“Hoy al cambiar la estrategia y subiendo de 100 a u$s 150 millones la subasta mostraron que desean algo más planchado al dólar, pero el mercado lo lee al revés. Es una señal de demandar que hay oferta, no privada”, apuntó.