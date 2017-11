En el mercado creen que con las reformas, el crecimiento va a venir solo

Siendo una de las administradoras de fondos líderes en el país, Schroders cuenta con más de 85 años en el mercado local. En la Argentina está presente desde el año 1932, y administra activos a nivel internacional por más de u$s 575.000 millones. Para Pablo Albina, Country Head de Schroders, "Argentina tiene altas chances de ser un ejemplo de desarrollo exitoso".

Trabajó en Schroders desde el año 2001, pasando por buenos y malos momentos del mercado y de la economía Argentina. ¿Esta vez es diferente?

Tengo la suerte de seguir los mercados y operarlos desde el año 1990. Dada esa experiencia, creo que hoy en día Argentina tiene chances de que efectivamente sea diferente esta historia. Sin embargo, para eso tienen que ocurrir ciertas cosas muy importantes. En primera instancia nuestro país debe generar instituciones que perduren en el tiempo. Creo además que si nos focalizamos en la educación y ser mejores como sociedad, el potencial de Argentina es enorme. No tengo dudas de que Argentina tiene altas chances de ser un ejemplo de desarrollo exitoso como Corea de Sur. El voto de confianza de la sociedad hacia la gestión del gobierno actual es un paso hacia adelante y el desafío del gobierno es consolidar las expectativas.

Si nos focalizamos en el mercado financiero, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que ese cambio efectivamente está ocurriendo?

Lo primero que tenemos que identificar en el mercado para confirmar que el cambio está ocurriendo es que efectivamente contemos con un gobierno que está concentrado y focalizado en llevar adelante reformas positivas. Por ejemplo, políticas públicas que logren bajar inflación, equilibrar las cuentas del fisco, racionalizar el sistema impositivo y que se busque bajar el nivel de trabas o protección al comercio internacional, con el afán de abrirse al mundo. Particularmente en el mercado financiero, lo vamos a ver con un incremento significativo de las empresas que cotizan en el mercado de capitales doméstico, y que a su vez busquen financiamiento mediante obligaciones negociables y fideicomisos financieros. El mercado tiene un potencial enorme y hay mucho por explotar. Si nos focalizamos en el mercado de fondos, vemos que hoy en día ocupa el 5% del PBI y deberíamos tener como meta que llegue al 10% para el año 2020.

¿Qué impacto puede tener la decisión de gravar la renta financiera en este momento?

La aplicación del impuesto a la renta financiera a individuos estaba dentro de los escenarios posibles en una reforma tributaria integral. Argentina es uno de los pocos países que tiene exenciones a este impuesto y entendemos que era una medida esperable en el marco de un déficit fiscal estructural cercano al 5% del PBI. Es prematuro estimar el efecto recaudatorio de la medida, dado que resta una discusión profunda en el Congreso. De aquí en adelante, resulta importante lograr estabilidad y previsibilidad en el sistema impositivo. Desde el punto de vista del inversor, el fin de extensión del impuesto a la renta financiera lleva a equiparar impositivamente alternativas de inversión locales con alternativas extranjeras. Un efecto esperado podría ser que la planificación y construcción de portafolios de inversión de individuos converjan a estándares internacionales, en términos de alocación y diversificación. Por último, este cambio impositivo podría disminuir la demanda de emisiones soberanas, provinciales, y corporativas de residentes argentinos en los próximos años. Sin embargo, la experiencia del resto de los países de la región con similares impuestos a individuos demuestra que no han tenido problemas para acceder al mercado de capitales en la última década.

Hoy Argentina parece ser la niña bonita del mercado. ¿Qué riesgo hay de que Argentina sufra en un futuro el mismo destino que sufrió Brasil en ese sentido?

Creo que el caso de Brasil en 2011 es diferente al de la Argentina de 2017. En 2011 Brasil tenía un real muy apreciado mientras que éste no es el caso del peso argentino en estos momentos. El peso argentino no está barato pero tampoco muestra niveles de sobrevaluación que sí registraba Brasil en el año 2011. A su vez, Argentina cuenta hoy en día con una dirección de políticas públicas orientadas a corregir desbalances de la economía como el déficit fiscal, incrementar la productividad, mejorar instituciones en el mercado de trabajo, etc. Hoy Argentina tiene una política de apertura al mundo que busca converger al comercio global mientras que en 2011, Brasil no las tenía. Estamos también de frente a otra circunstancia de términos de intercambio regional y mundial.

En pocas palabras, lo que viene a hacer la administración actual es encarar reformas estructurales con objetivos positivos y coherentes de una forma gradual, de modo tal de no enfrentar conflictos sociales y poder acordar con sectores para que esos cambios sean concretados y perdurables en el tiempo, y que esto nos lleve a instituciones estables.

¿En qué otros mercados a nivel internacional ven potencial? ¿Quién representa una competencia para nosotros a nivel global?

La competencia está en el barrio. Veo a Brasil como principal alternativa y que, si logra un cambio político positivo similar al nuestro, el potencial es inmenso. Brasil y Argentina son similares en cuanto a su nivel de gasto público, intervención del Estado en la economía, su sistema impositivo, etc. Si allí también se logran alcanzar los consensos que permiten implementar políticas públicas que sean acordadas por la mayor cantidad de participantes en pos de fortalecer las instituciones, el desarrollo va a venir de la mano.

En el ámbito local, las Lebac siguen siendo el activo de preferencia en los portafolios de los inversores argentinos...

Efectivamente. Esperábamos una inflación por encima de lo que estimaba el mercado y por eso apostamos a mantenernos en la parte corta de la curva de Lebac, y no creemos que haya que ampliar duration dentro de la misma. Esperamos a que por lo menos tengamos datos consistentes de baja de inflación (al menos dos meses) para comenzar a alargar duration. No nos llamó la atención la suba de tasas del Banco Central y estábamos posicionados para ese escenario. Quizá lo que nos sorprendió no fue la suba en sí, sino más bien la magnitud de la misma.