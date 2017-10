En el mercado aseguran que bajó el riesgo político y aumentó la previsibilidad

María Laura Segura fue Vicepresidenta de Deutsche Bank en Argentina entre 2006 y 2017 y actualmente se desempeña como Senior Trader de Grupo SBS. En diálogo con El Cronista, asegura que "el riesgo político se redujo considerablemente tras la elección y eso agrega previsibilidad al mercado. Pero hay muchos desafíos por delante".

Parecería como que el mercado local e internacional se olvidó del concepto de riesgo.

Coincido en la apreciación de que parecería que el mercado se olvidó del riesgo aunque diría que si lo vemos a nivel global parecería que los flujos matan fundamentos. Creo en esta afirmación ya que si se concreta la reforma impositiva en EE.UU., lo que vamos a tener es flujo de capitales intentando volver a EE.UU. Actualmente la reforma no se ha concretado pero la especulación sobre el impacto es importante.

A eso hay que sumarle la suba de tasas de la Fed...

Es cierto, pero eso sería un hecho adicional que se sumaría si es que el tratamiento impositivo termina siendo muy positivo. De todos modos, si uno ve a la tasa americana de 10 años, creo que el recorrido es limitado. El consenso a nivel general es que puede llegar al 3% y por encima de ese nivel, se comenzaría a poner en riesgo la salud del mercado a nivel general. Respecto de la suba de tasas en EE.UU., creo que en realidad gran parte del proceso se da porque la Fed debe recuperar una herramienta de política monetaria que hoy no tiene y es que justamente la tasa de interés.

Si los flujos regresan a EE.UU, ¿de dónde crees que están saliendo? No vemos ningún mercado generando fuertes ajustes a nivel global.

En los últimos años tuvimos tanta inyección de liquidez que mantiene un flujo circulando que aún está latente. Además hay que resaltar que hay mercados que no crecieron proporcionalmente. Los programas de expansión monetaria fueron tan grandes que mantuvieron el capital en circulación en búsqueda de rentabilidades.

¿Cuáles son los mayores riesgos internacionales que enfrentan los activos locales?

En primer lugar, veo a la suba de tasas. De todos modos allí hay que hacer una salvedad y es que el impacto va a ser similar para el resto de los mercados. Es decir, el proceso de suba de rendimientos también va a afectar a los otros mercados comparables yendo desde países de Latinoamérica hasta Europa del Este. Sin dudas que una suba de tasas va a tener un efecto directo en el costo de endeudamiento pero no necesariamente nos va a pegar más que al resto. El otro riesgo es el geopolítico. Hoy tenemos focos geopolíticos reales y que antes no teníamos.

Y los riesgos locales...

Creo que el riesgo que enfrentan los activos locales es que en un lapso razonable de tiempo no se haya logrado implementar soluciones y obtener resultados en los frentes sensibles de la economía. La expectativa es tener una consolidación en el proceso de reducción de la inflación para los años que vienen. Es super positivo que hayamos visto una baja de la inflación en el último año y medio pero sigue siendo muy elevada en comparación con la inflación de países similares a nosotros, es decir que aún queda camino por recorrer. Otro de los frentes sensibles son las cuentas fiscales y en ese sentido es un riesgo si no se logra avanzar en una reducción del déficit fiscal de forma tal de llegar a un claro mejoramiento sostenible en el mediano plazo. Finalmente, veo como un factor clave los resultados que se obtengan de la reforma impositiva que se viene para los próximos meses. Dependiendo el formato que tenga, podría terminar afectando el funcionamiento del mercado de capitales local.

¿Y el riesgo político después de esta elección?

Sin dudas que cayó mucho después de esta elección y hoy es mucho más bajo que el de 2015. Justamente por ese motivo es que ahora se espera que el gobierno tenga la capacidad de hacer lo necesario para consolidar los cambios que permitan un país viable. Me refiero a implementar cambios sostenibles y que a largo plazo se pueda llegar a tener las cuentas fiscales ordenadas. La sensación es que, haciendo las cosas bien, podríamos tener un horizonte de 10 años más de políticas similares y eso ayuda al mercado porque agrega previsibilidad a las políticas que se vienen implementando actualmente.

¿No crees que los activos locales estén sobre-valuados? Las expectativas positivas vienen desde 2013 a la fecha..

El mercado fue re-calculando las expectativas. En 2013 empezó a pricear un cambio de gobierno. Más tarde en 2015 especuló con una economía más orientada al mercado y hoy empezamos a pricear un país con estabilidad en las reglas de juego por varios años. Los activos no están baratos pero el flujo mata fundamento. En una visión de largo plazo no creo que los activos locales estén caros. Igualmente hay que pensar la siguiente pregunta. Si vendés Argentina, ¿a dónde vas? ¿Qué otro país ofrece una historia simular con proyecciones y tasas similares? Lo cierto es que no hay tantas historias de éxito en los mercados emergentes y el mundo tiene pocas historias buenas para contar y que además puedan rendir bien. Creo que la historia positiva ayuda y hace que por el momento estés algo más protegido de movimientos que afectan a otros mercados.

El BCRA sube la tasa de pases. ¿Apoyás la medida?

Entiendo lo que hay atrás de la suba. Por empezar había un desfasaje entre tasa de política monetaria y tasas en el mercado secundario de Lebac. Una parte del efecto de esta suba de tasa ya había ocurrido en el mercado secundario de Lebac. Lo que vino a hacer esta decisión del Central es blanquear o transparentar esa diferencia. La suba de tasas es entendible a la luz de lo que el BCRA venía diciendo en sus presentaciones de política monetaria cuando hablaba de que la inflación núcleo se mantenía persistentemente elevada en torno al 1,6%, lo que implica un número alto frente a las metas de inflación propuestas. Probablemente la tasa de interés se mantenga alta en la medida en que la inflación no tenga un sendero bajista más agresivo y mientras eso no ocurra vamos a seguir teniendo un peso con tendencia a apreciarse.

Sos un ejemplo de algo que pocas veces se ve en la industria financiera: una mujer en la mesa de operaciones. ¿cómo es el día a día en ese rol?

En primer lugar creo que hay que resaltar que hoy hay más mujeres de las que había en el mercado originalmente. En la industria de fondos hay muchas mujeres. A la hora de aportar ideas y presentar análisis, las ideas valen por el éxito que prueben a tener a futuro y a todos se nos va haciendo un trackrecord. Cuando los análisis son acertados, idea mata todo lo otro y todo el mundo valora al otro en función de lo que tiene para aportar y si eso sirvió o no. Ser mujer en un ambiente donde sos lo distinto, te ayuda a la diferenciación. La gente te recuerda porque justamente sos distinta. Las mesas son lugares muy dinámicos y la vida en las mesas siendo mujer te enseña mucho. Para darte un ejemplo, terminás aprendiendo de fútbol cuando en realidad el fútbol no te interesa y al final aprendiste para poder comunicarte con tus compañeros.