En el cuarto trimestre, las cotizantes locales ganaron 58% más que en 2015 Las 24 compañías de origen nacional que actualmente componen el índice Merval ganaron casi u$s 900 millones en el cuarto trimestre del año pasado, es decir, u$s 322 millones más que en igual período de 2015. A la vez, en todo 2016 el conjunto de empresas domésticas obtuvieron resultados positivos por u$s 175 millones. Dicha cifra, aunque fue buena, representó una caída del 93% con respecto de 2015