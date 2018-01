En diciembre fue récord histórico la compra de dólares: u$s 3900 millones

En diciembre de 2017 los argentinos compraron una cifra récord de u$s 3900 millones, suma nunca antes alcanzada según la estadísticas que registra el Banco Central (BCRA) desde 2002.

Si bien el neto del mes es de u$s 2441 millones, dado que las ventas fueron por u$s 1459 millones, estos u$s 2400 millones no representan otro récord, pero sí un nivel alto, nunca visto desde septiembre de 2011, justo antes de las elecciones que le dieron la segunda presidencia a Cristina Fernández y, por lo tanto, dos meses antes de que se instalara el cepo cambiario.

Por otro lado, el dato anual de compras de dólares ascendió a u$s 32.797 millones, un 66% más que en 2016. En cuanto al saldo neto, como las ventas en 2017 fueron por u$s 15.039 millones, el resultado final fueron u$s 17.758 millones, un 44% más que el año pasado.

Los datos se desprenden del último informe del BCRA sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance cambiario del mes pasado.

Según los expertos, los viajes de los argentinos por el exterior explican el récord de compras, una tendencia que ya se perfilaba desde hace varios meses. Eric Ritondale, economista jefe de Econviews, comentó que, por un lado, "la cantidad de argentinos en el exterior se duplico, entre 4 y 5 millones solo medidos por aeropuertos, contra 2 y 3 de algunos años atrás", y por otro, el desacuerdo de expectativas, que significa que mientras algunos inversores se lanzan a comprar Lebac, otros apuestan por el dólar.

Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, subrayó que las compras de diciembre tienen una presión estacional, "un mes en donde mucha gente ya con el aguinaldo compra para atesorar o para viajar afuera", en momentos en que el dólar está barato. Es que si bien el tipo de cambio tocó un máximos histórico a fines de 2017, el precio no modifica la intención de compra. "Quien viaja afuera, un dólar a $ 18,50 o a $ 19.5 no le cambia mucho. Diciembre siempre es un mes de demanda por vacaciones, independientemente de que el dólar haya subido", indicó.

Tal como preveían los expertos, el año pasado se destinaron más de u$s 10.000 millones al turismo: u$s 10.577 millones, otro monto récord desde el fin de la convertibilidad. En 2016, el acumulado había sido de u$s 8.237 millones.

Para Ritondale, la tendencia de un dólar demandado se mantendrá: "Hoy puede considerarse barato comprar y por eso aparece esta demanda. Me parece que la desdolarización que se está tratando de hacer va a llevar un tiempo. Hasta que no logres domar la inflación durará una buena cantidad de años. Si se toman en cuenta las experiencias de la región, sin contar las formas forzadas, desdolarizar tarda años".

En el informe detallan que los u$s 3900 millones significaron un incremento de u$s 1.180 millones respecto de noviembre y se refirieron a la cantidad de compradores: "Luego de observarse reducciones por tres meses consecutivos, la cantidad de clientes que registraron compras aumentó, cerrando diciembre en alrededor de 1.040.000. En el total de 2017, compraron billetes en moneda extranjera a través del mercado de cambios unos 3.600.000 de clientes".

En tanto, si se toma el monto de las compras mensuales por cliente, el 37% de las compras de billetes (unos u$s 1.450 millones) fueron realizadas por importes de hasta u$s 10.000 mensuales por cliente, "descendiendo su participación en un punto porcentual respecto del mes previo", señaló el estudio. Además, aclararon que el 96% de la cantidad de clientes que compraron billetes en diciembre representaban una compra promedio por cliente de u$s 1.449, mientras que las compras promedio del restante 4% fueron de u$s 59.561.