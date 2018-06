En busca de un nuevo piso, el dólar pegó otro fuerte salto y terminó a $ 26,44

Tras un arranque más que tranquilo, el dólar se recalentó sobre el final de la rueda y tal como sucedió el viernes, luego de que el Banco Central (BCRA) levantara la barrera de los u$s 5000 a $ 25, el dólar volvió a saltar.

El dólar minorista subió 50 centavos según el promedio que realiza la autoridad monetaria entre los principales bancos de la City, y cerró a $ 26,44.

En el mercado mayorista, la divisa trepó casi 70 centavos y terminó a $ 26, aunque tocó los $ 26,20, en el MULC, luego de comenzar la mañana sin mayores movimientos.

En el mercado minorista, la divisa mostró un comportamiento similar y sumó 50 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde terminó con nuevo récord de $ 26,30.

El dólar blue, operaba a $ 26,10.

El monto negociado fue de solo u$s 528 millones.

"Los operadores esperaban que sobre el final el Banco Nación interviniera para contener la suba pero no pasó", explicó ABC Mercado de Cambios en su informe a clientes.

Qué dicen los analistas

"Estamos a los tumbos, no hay norte, no hay dirección. Le hacen lo que quieren al BCRA. No te pueden marcar el dólar de esta manera sobre el final y vos verlo como pasa", señaló en diálogo con El Cronista el analista Christian Buteler.

Por su parte, el economista Mauro Mazza de Bullmarket Brokers explicó que la suba se debió "a unos bloques que aparecieron sobre el final, mientras que la oferta no está del todo convencida para aguantar esos bloques".

El dólar busca un nuevo piso en los $ 26.

"Se puede mirar el lado positivo, el Gobierno cuando salga a vender los dólares, que debe de vender, no lo va apreciar tanto. El rango 25-26 se sienten muy cómodo parece", analizó.

Y pronosticó: "Estos 40 centavos mañana te los devuelven muy rápido, fueron a las apuradas porque la oferta se corrió. No es demanda financiera".

Consideró además que "en ruedas como las de hoy hay poco volumen y se hace esto ante la avalancha de dólares que van a tener que liquidar, pero nunca es bueno tanto ruido".

Para Nery Persichini de GMA Capital "estamos viendo las primeras jornadas sin intervenciones oficiales así que tenemos que acostumbrarnos a la volatilidad".

Destacó además que la rueda de hoy "no fue positiva para emergentes (el peso mexicano y la lira turca perdieron más de 1%)".

A ello, se sumó que "la Argentina recibió un golpe mayor, ya que los bonos en dólares en el exterior estuvieron ofrecidos toda la rueda y el malestar se trasladó a la plaza local y al dólar".

"Entendemos que el mercado, luego del acuerdo con el FMI, sigue en modo "ver para creer" para seguir tomando riesgo argentino", analizó.

Fernando Camusso, de Rafaela Capital precisó que" la demanda puede venir en cualquier momento de la rueda, pero el punto es que el mercado sigue tomador pese al mega acuerdo con el FMI".

"Recuerdo haber dicho que había que esperar a levantar la muralla de u$s 5.000 millones hasta que se instrumestre el programa. Por qué?, porque el mercado tiene que digerirlo. Siempre va por más si lo dejas", remarcó.

Devaluación y FMI

En mayo, el peso sufrió una devaluación del 22% y el Gobierno de Mauricio Macri debió recurrir al FMI en búsqueda de ayuda financiera para evitar que la corrida cambiaria se transformara en una corrida bancaria.

Tras anunciar el jueves por la noche un acuerdo con el organismo de crédito internacional, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, informó que desde el viernes la entidad retiraba del mercado la oferta por u$s 5000 millones a $ 25 que ofrecía al mercado desde el 14 de mayo pasado.

Esa oferta sirvió de barrera de fuego para ponerle un techo al billete en plena corrida cambiaria.