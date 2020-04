En Wall Street prevén un dólar oficial de $ 90 para fin de año

¿A cuánto se puede ir el dólar para fin de año? Según los futuros que se negocian en Wall Street, denominados NDF, se negocian contratos a $ 73 para dentro de tres meses, a $ 82 para dentro de seis meses y a $ 89,50 para dentro de nueve meses.

En el mercado local de futuros de Matba Rofex, en tanto, se negocian contratos de $ 71,90 para junio, de $ 79,40 para septiembre y de $ 87,40 para diciembre.

Amilcar Collante, de Cesur, señaló que el dólar en Argentina volvió a atrasarse, perdiendo el “colchón de competitividad” que en teoría era el único dato positivo de la economía que heredó Alberto Fernández.

Para comparar el nivel del dólar en distintos períodos históricos, recurre al llamado “dólar real multilateral a valores de hoy”: toma la cotización del dólar en distintos puntos del pasado y lo trae al presente adicionándole la inflación en Argentina y ajustándolo con los precios (tipo de cambio e inflación) durante el período de los principales “socios comerciales”: Brasil, Estados Unidos, China y la Unión Europea.

“El cálculo muestra que el nivel de dólar hoy, $ 64,47 mayorista, es similar al que tenía Argentina en la previa a la elección PASO : $ 63,9 a valores de hoy. Es decir, el colchón de competitividad (precio) de la economía argentina se diluyó en solo siete meses”, indica Collante.

El 14 de agosto se llegó a un pico del dólar real: un dólar oficial equivalente a $ 84 a valores de hoy, similar a la cotización actual del “dólar blue” o del dólar turista (oficial más 30%).

Cuando asumió Alberto Fernández, el dólar a valor de hoy ya era equivalente a $ 70,3 actuales.

“En los últimos dos meses las devaluaciones de los socios comerciales, producto de la crisis del coronavirus, aceleraron la tendencia del atraso del dólar. Ya que el Gobierno siguió utilizando el dólar para anclar la inflación, y a diferencia de los países de la región no pudio acompañar las devaluaciones de la región”, comenta el economista de Cesur.

El propio Alberto Fernández reconoció que en su modelo económico ideal quiere emular al periodo 2003/2008 con crecimiento, dólar alto, superávits gemelos (fiscal y comercial) y fuerte expansión de las exportaciones. Pero para alcanzar el nivel del dólar real promedio de ese período la cotización del dólar oficial mayorista debería ser a valores actuales de $ 81, algo imposible sin generar una nueva disparada de la inflación.

“El atrasado cambiario podría poner en jaque el superávit comercial apenas la economía empezara a recuperarse junto con las importaciones. Mientras no haya otros dólares disponibles para Argentina que el excedente del superávit comercial, el Banco Central no puede darse el lujo de perder reservas defendiendo un nivel de tipo de cambio similar al de siete meses atrás, previo a la devaluación de las PASO. Y si por la necesidad de contener la inflación se opta por no acelerar el movimiento del dólar al ritmo de los precios, entonces el cepo y las trabas a las importaciones deberán endurecerse aún más, complicando aún más la salida de la recesión una vez que pase el cisne negro del coronavirus”, finaliza Collante.