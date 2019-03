En Wall Street prevén un dólar de $ 67 para dentro de doce meses

La escalada del dólar no sólo asustó a los ahorristas en la Argentina, sino que también repercutió en Nueva York, ya que los futuros de dólar que se negocian en Wall Street, conocidos como NDF (abreviatura de non deliverable forwards) subieron 5,91% y alcanzaron una cotización de $ 67,05 a doce meses, mientras los contratos a nueve meses subieron 4,41% y cotizan a $ 61,05.

Los futuros a seis meses, en tanto, tuvieron un upside de 3,71% y pasaron a valer $ 55,25, mientras los de tres meses sufrieron un alza del 2,5% para llegar a $ 49,50. A dos meses ascendieron 2,15% a $ 47,70 y a un mes 2,13% a $ 45,65.

En Rofex, el mercado de futuros de Rosario, los contratos de tipo de cambio también subieron, aunque no tanto. A nueve meses de plazo 1,9% a $ 58,30, a sesi meses 1,4% a $ 53, a cinco meses 1,17% a $ 51, a cuatro meses 1,33% a $ 49,40, a tres meses 1,39% a $ 47,69, a dos meses 1,32% a $ 45,85.

¿A qué obedece esta disparidad? “A diferencia de Rofex, donde participa el exportador, en Nueva York no hay vendedores comerciales sino financieros, y los que pueden comprar Rofex y luego vender en Nueva York no lo hacen porque tienen limitaciones de riesgo, ya que la regulación impide que ocurra el arbitraje”, revelan en las mesas.

“Además, en Nueva York todos los fondos con posición en activos argentinos en pesos, como por ejemplo el TJ20 (bono que ajusta por politica monetaria Leliq) y tiene el 50% en manos de inversores en el exterior, no se cubren en Buenos Aires sino en Nueva York y eso genera una prima extra. Uno de los tenedores grandes estuvo desarmando TJ20 estos últimos días, y eso ayudó a generar volatilidad cambiaria, más con el campo que recién esta llegando a la plaza”, comenta un mesadinerista.

Hoy desde el agro liquidaron u$s 170 millones, pero por ahora no alcanza. “Fin de mes es complicado cuando hay volatilidad, recien esto se puede tranquilar y generar una apreciación a partir del miercoles o jueves que viene, es probable que este mini overshooting termine con una fuerte apreciación del peso en la segunda mitad de abril”, advierten en la City.

Maíz pasó de vender u$s 45 millones hace una semana a u$s 75 millones hoy, y ya está la soja, harina y aceite vendiendo u$s 90 millones versus u$s 60 millones de la semana pasada. Lo interesante es que no hubo muchos huecos de iliquidez, ya que el tipo de cambio subió pero haciendo precio en todos los precios.