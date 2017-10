En Wall Street, los ADRs de TGS crecen 1,5% y lideran las subas

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva en la apertura.

En ese contexto, los papeles de Transportadora de Gas del Sur crecen 1,51 por ciento, a 22,10 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (1,36%, u$s 24,58), Edenor (1,34%, u$s 43,26), y Ternium (1,08%, u$s 32,74).

Como contrapartida, ajustan posiciones las acciones de Petrobras Argentina (-1,58%, u$s 13,11), Globant (-0,55%, u$s 41,77), y Bunge (-0,07%, u$s 72,44).