En Wall Street, los ADRs de Bunge cayeron 2,36% y encabezaron las pérdidas

Luego de un arranque en terreno positivo, la mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con claro signo bajista.

En ese contexto, los papeles de Bunge caen 2,36 por ciento, a 70,78 dólares cada uno y lideran las alzas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Ternium (-2,25%, u$s 31,66), Globant (-1,90%, u$s 41,20), y Pampa Energía (-1,36%, u$s 66,82).

Como contrapartida, avanzan las acciones de Irsa Inversiones y Representaciones (2,27%, u$s 24,80), Nortel Inversora (0,50%, u$s 40,45), e Irsa Propiedades Comerciales (0,33%, u$s 61,20).