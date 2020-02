En 2019 las inversiones de capital de riesgo sumaron u$s 257.000 millones

En 2019, la inversión total en capital de riesgo a nivel mundial acumuló u$s 257.000 millones y marcó el segundo punto histórico más alto, detrás de los u$s 300.000 millones de 2018. Así surge del informe Venture Pulse de KPMG Private Enterprise. Los sólidos resultados son notables ya que durante 2019 no hubo ninguna mega operación que haya superado los u$s 10.000 millones.

"Los resultados resaltan la fortaleza que genera la diversidad de ecosistemas de puesta en marcha en todo el mundo. Si bien algunas jurisdicciones pueden haber afrontado desafíos en distintos momentos de 2019, la inversión de capital riesgo en otras jurisdicciones tomó las riendas", explicó Kevin Smith, co-líder de la red KPMG private enterprise para los grandes lanzamientos. Y recalcó que Europa rompió su anterior récord anual de inversión de capital de riesgo, ya que recaudó u$s 37.500 millones en 2019 y registró un nuevo pico de 18 nuevos unicornios.

Con respecto a la contribución del último trimestre de 2019, el reporte detalló que se registró un aumento moderado en la inversión de capital de riesgo a nivel mundial, con 4289 operaciones de capital de riesgo que sumaron u$s 63.100 millones, lideradas por un aporte de u$s 6550 millones en The We Company, una inversión estratégica de Softbank luego de la fallida oferta pública inicial de WeWork. En virtud de la incertidumbre política y económica que afectó a la mayoría de las regiones del mundo en el último trimestre de 2019, KPMG destacó que en América, China, India y Europa se haya llevado a cabo al menos una operación de u$s 1000 millones o más durante el trimestre.