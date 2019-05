En 18 días, caen 13% el stock de plazos fijos que ajustan por la inflación

El 1 de febrero los plazos fijos UVA del sector privado alcanzaban un stock de $ 13.448 millones, que al mes siguiente prácticamente se duplicaron, al llegar a $ 25.316 millones el 1 de marzo, y siguieron creciendo al compás de la inflación, hasta los $ 32.448 millones el 6 de mayo pasado, pero ahora se pincharon y en tan sólo 18 días el stock cayó 13%, al descender a $ $ 28.238 millones el 24 de mayo pasado, última cifra disponible por el BCRA.

¿A qué obedece esta baja tan abrupta? “El plazo mínimo es 90 días y eso te pone en plena incertidumbre de campaña. Para un individuo, inmovilizarse por ese plazo con posible volatilidad cambiaria no es atractivo. En el caso de los inversores institucionales, tienen mejor alternativa en mercado de capitales”, señaló Miguel Zielonka, de Econviews. Puso como ejemplo que esta semana se licitaron Lecer con vencimiento en agosto y rendimiento de CER más 27%. “Además, en los plazos fijos tradicionales uno compromete liquidez sólo por 30 días, por lo cual los UVA hoy no luce atractivo ni para minoristas ni para inversores institucionales”, completó Zielonka.

Para Augusto Quiñones, analista de First Capital Group, hay un tira y afloje entre los drivers de la economía y el riesgo político: “Las altas tasas de interés, si bien constituyen un buen retorno, no te pagan por riesgo. Los inversores se guían por esa relación entre riesgo y retorno: ante un riesgo político tan grande, el retorno de los instrumentos en pesos si bien es alto, no termina de compensarte por ese riesgo que tomás”.

Si bien Quiñones cree que vamos a empezar a ver una baja en la inflación, producto del enfriamiento de la economía y del anuncio último del Banco Central de intervención discrecional dentro de las bandas, “me parece que es más negocio volcarse a instrumentos en dólares hasta que pase la turbulencia de las elecciones y cubrirse de riesgo del tipo de cambio”.

Daniela Wechselblatt,titular de DW Global Investments, agrega que los plazos fijos tradicionales tienen relación con la tasa de Leliq , que se mantiene en más del 70%, y no hay razones para que bajen: “Por otro lado, con un tipo de cambio estable en el último mes, tasas de interés por las nubes y recesión, es esperable que la inflación se desacelere”.