Empresas prefirieron distribuir dividendos antes que reinvertir por la incertidumbre electoral

La incertidumbre electoral no sólo estimula inversiones defensivas en el mercado, también lo hace en la economía real. Por eso, las grandes empresas evitan reinvertir excedentes en sus propios negocios y prefieren, en cambio, distribuir dividendos entre sus accionistas. El fenómeno se vio este año en todos los sectores de empresas cotizantes, pero fue particularmente importante en el rubro energético, hoy bajo la lupa por el apagón del domingo pasado.

No todas las empresas que cotizan en el mercado local están acostumbradas a repartir dividendos. Pero entre las que lo hacen habitualmente, las cifras de 2019 estuvieron arriba del promedio. Eso sí, a las empresas habituales se sumaron nuevas este año.

Federico Broggi, analista de research de Invertir en Bolsa (IEB) sostuvo que la distribución de dividendos en este año fue mucho mayor al nivel habitual de otros años en la era de Mauricio Macri.

"Aparecen empresas que nunca habían distribuido y que este año registran pagos del 35% de la acción por dividendos. No reinvierten en su propio negocio y reparten dividendos. Esto se ve bien marcado en acciones del sector energético. Son mayormente empresas reguladas y, como se incrementa el riesgo político, deciden llevar adelante una política de dividendos más agresiva", dijo Broggi.

Axel Cardín de Bull Market Brokers destaca que el panorama de pago de dividendos actualmente está muy ligado al escenario electoral.

"Ese dinero que hoy tienen guardado las compañías para inversiones productivas, no tiene sentido que la inviertan en su negocio contemplando el riesgo de que vuelva un Gobierno que pise tarifas y haga que su compañía no sea rentable. En un escenario de elevada incertidumbre electoral y con chances de que vuelva el Kirchnerismo, las empresas prefieren directamente distribuir dividendos y no asumir el riesgo de tener dinero parado para luego no poder usarlo", explicó Cardín.

Sector energético

En el sector energético es donde más se observa este fenómeno. Transener más que duplicó este año el pago de dividendos respecto de su promedio de la era Macri -pagaba menos de 7,76% del precio de la acción, pagó 19,03%- mientras que Transportadora de gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur, que solían pagar menos del 3%, llegaron a casi 10% este año. Central Costanera, que no había pagado dividendos durante este Gobierno, distribuyó 35%.

Pagadores habituales

Incluso las habituales pagadoras aumentaron los montos. Por ejemplo, casos como Havanna registran pago de dividendos en 2019 cercanos al 9% del precio de la acción o Siderar que pago 5%. El promedio de la era Macri era de 4,5% para Havanna y del 4% para Siderar.

Las autopistas por su parte, también marcaban un promedio menor al 4% en la era Macri mientras que en 2019 decidieron pagar 12%.

Sector bancario

En el promedio de la era Macri, Banco Macro pago menos del 2% de dividendos mientras que en 2019 pagó cerca del 5%. Banco de Valores supo pagar 4,5% en promedio en la era Macri, mientras que en 2019 superó el 10%. Banco Supervielle y Galicia también duplicaron el pago de dividendos en 2019 respecto de su promedio en la era Macri.