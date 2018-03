Empresas de tarjetas subieron la tasa que cobran por los planes de cuotas

En los últimos días las empresas de tarjetas de crédito subieron hasta 5 puntos porcentuales las tasas que cobran los comercios por financiarse en cuotas, como resultado de la política monetaria astringente con la que el Banco Central (BCRA) busca paliar la suba de precios. El encarecimiento del consumo con tarjeta por vía de cuotas se suma así a la suba que ya había sufrido el financiamiento de saldos impagos y la cuotas sin interés.

Las principales operadoras de tarjetas de crédito bancarias –Visa, FirstData y American Express– comunicaron en los últimos días subas en las tasas de interés que aplican a las compra en cuotas. Las subas rondan entre los 2 y 5 puntos porcentuales, según la cantidad de cuotas. El pago en 12 cuotas llegó así a una tasa nominal anual de hasta el 58%.

El 17 de marzo pasado Visa y American Express pusieron en vigencia su nueva tabla de tasas. "En línea con los movimientos del mercado, en los últimos días las tarjetas de crédito adaptaron los planes de financiación en cuotas para los comercios. En Visa continúan vigentes planes de hasta 24 cuotas", respondieron de una de las operadoras ante la consulta de El Cronista.

FirstData (operadora de Mastercard, Dinersclub, Argencard, Cencosud y CMR Falabella) hizo lo propio el 21 de marzo último, según explicaron fuentes de la empresa a este medio. Las nueva tablas están publicadas en las páginas Web de las tres operadoras.

La tasa para el pago a tres cuotas pasó así del 46-47% anual al 49-50% (esto es tasa nominal anual, TNA, que no incluye costos como seguros, gastos de mantenimiento y otros items que encarecen el coto final).

Las tasas para el pago en cuotas son establecidas por las operadoras de tarjetas de crédito y comunicadas a los comercios en lugar de a los usuarios. La razón es sencilla: la tasa a la que los comercios pueden financiar a sus clientes no puede ser fijada por bancos porque los comercios operan con clientes que son clientes de un gran número de ellos. Para todos es la misma.

Distinto es el caso con la tasa de interés que cobran los bancos por refinanciar saldos impagos del resumen de la tarjeta. El famoso pago mínimo o el pago parcial de un resumen. En ese caso, cada banco establece su propia tasa, que llegó al 70% en algunas entidades.

"Esto afecta al que paga en un comercio y le preguntan en cuantas cuotas desea pagar. Ese financiamiento tiene un costo muy visible y en general es poco usado por los argentinos", dijo Guillermo Barbero, analista de First Financial Advisors. "En general, el cliente argentino prefiere las cuotas sin interés o, en menor medida, la refinanciación de saldos impagos."

A diferencia de lo que sucede con las cuotas con interés y el pago mínimo, la tasa que se paga al pagar "sin interés" es más difícil de determinar. En general, salvo que se trate de un producto que se desea liquida, los comercios que trabajan con cuotas in interés aplican la tasa al precio de lista. Por eso ofrecen al contado el mismo precio que en cuotas.

"La tasa de financiamiento en cuotas que subió ahora tiene algún efecto sobre esto porque cuando un comercio quiere que le adelanten el dinero de una compra, el descuento que sufre es similar al de estas cuotas", dijo Barbero.