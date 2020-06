Empresarios consiguieron un canal más directo para comprar dólares

La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó su preocupación por la nueva normativa que limita el acceso al mercado cambiario al Banco Central, quien lanzó la Comunicación A 7030 y que generó un fuerte revuelo en el mundo empresario.

Los hombres de negocios mantuvieron un encuentro virtual con el titular del BCRA, Miguel Pesce, y dejaron en claro que las condiciones que se habían impuesto generaban importantes inconvenientes entre las compañías, por lo que desde un primer momento salieron a reclamar cambios.

Según pudo saber El Cronista, ambas partes acordaron que se pondrá en marcha un procedimiento mediante el cual se dará curso a los pedidos de autorización para que las empresas que deban importar insumos pero cuenten con algunas restricciones puedan acceder al mercado cambiario.

De esta forma, el Central tomará en cuenta los pedidos de las empresas que se deshagan de sus posiciones en operaciones de dólar Contado con Liquidación o dólar MEP, o mantengan posiciones en divisas en el exterior.

La Comunicación A 730 limita la posibilidad de acceso al mercado mayorista de dólares a las empresas, y exige que aquellas que cuenten con "activos líquidos originados en la formación de activos externos" dispongan de esos recursos antes de volver a comprar.

La medida del Central extendió también a 90 días previos y 90 días posteriores la restricción para acceder al mercado oficial de cambio a quienes realicen operaciones con dólar bursátil vía compra venta de Contado Con Liquidación (CCL) o Dólar MEP a través de títulos públicos en moneda local con liquidación en dólares.

"No es un mal acuerdo"

"Para la industria no es una mal acuerdo el que se logró hoy. Lo ideal hubiera sido, claro está, que la medida se hubiera dado de baja o que directamente no se impulsara. Pero está y al menos ahora existe la posibilidad de que se analicen los casos, cuando hasta hoy no teníamos siquiera esa chance", afirmó a El Cronista una fuente cercana al mundo industrial.

El miércoles por la tarde, por su parte, los empresarios se habían llevado una promesa importante. Durante el encuentro que un grupo conformado por algunos de los hombres de negocios más importantes del país, en la residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández afirmó que las limitaciones que rigen ahora son "solo coyunturales".

Allí, Fernández dijo que la idea oficial no es que esas trabas perduren en el tiempo, sino que una vez que se cierre la negociación de la deuda y se resuelvan algunas cuestiones se comenzará a dar marcha atrás.

La Cámara Agentina de Comercio (CAC) también se expresó respecto de las limitaciones impuestas en el mercado cambiario.

En una carta enviada al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la entidad expresó la preocupación del sector "por el escenario en materia cambiaria que se abre tras la Comunicación A 7030".

Además, remarcó que en la entidad existe una clara preocupación por los efectos contrarios que genera la nueva normativa.