Emergentes ya vuelven a emitir mientras Argentina baja el riesgo

Los emergentes empezaron el año con el pie derecho, ya que hubo 5 emisiones soberanas en las primeras semanas de 2019. Filipinas, Uruguay, Turquía, Arabia Saudita y México levantaron u$s 13.800 millones en el mercado a una tasa promedio de 5,03%. Mientras tanto, Argentina sigue lejos de las colocaciones internacionales, aunque el riego país ya cedió casi 160 puntos (672) desde sus máximos de la última semana de 2018 (829).

Las señales más recientes que dio la Reserva Federal (Fed) son el mayor argumento para la vuelta de los emergentes al mercado. En las minutas de su última reunión, el organismo se mostró más prudente con respecto al sendero de suba de tasas. A partir de allí, el consenso del mercado pasó de esperar 3 alzas para este año a ninguna.

En ese contexto, Filipinas colocó u$s 1500 millones a 10 años con una tasa de 3,75%. Por su parte, Arabia Saudita hizo dos emisiones de deuda y recaudó u$s 4000 millones a 10 años con tasa de 4,44% y u$s 3500 a 31 años, con un costo de 5,20%. Turquía, que el año pasado se llevó la peor parte del desarme de emergentes junto con Argentina, levantó u$s 2000 millones a 10 años con tasa de 7,63%. En la región, México pagó 4,55% para colocar u$s 2000 millones (con demanda de u$s 8000 millones) en bonos a 10 años y Uruguay convalidó una tasa de 4,46% para llevarse u$s 820 millones a 12 años, aunque las ofertas fueron de u$s 6200 millones.

La percepción de riesgo argentino, en tanto, mejoró desde comienzos de año. Según datos de Quantum Finanzas, el rendimientos de los bonos soberanos en dólares se comprimió 166 puntos básicos en los primeros 16 días de enero.

"Si bien la mejora es importante, los rendimientos, que siguen siendo relativamente elevados, sugieren prudencia y en consecuencia posponer decisiones de salidas a mercado hasta que el proceso de compresión de spreads se consolide y muestre costos de financiamiento más adecuados", señaló la consultora en un informe.

Pese al cambio de humor, es probable que Argentina mire el mercado desde afuera. "El Gobierno aseguró que tiene cubiertas las necesidades de 2019 y prometió no volver a endeudarse. Sería un mala señal política salir a los mercados nuevamente", indicó Sebastián Maril, director de Research for Traders.

"Nosotros vemos una apertura del mercado para emisores provinciales y corporativos a partir del segundo trimestre de este año. Hay empresas lo necesitan o lo planean hace tiempo y muchas van a preferir hacerlo pronto, a las tasas que haya, para no postergarlo hasta después de las elecciones", agregó.

Quantum también dejó abierta esa posibilidad. "El sector privado y provincias deberán enfrentar pagos de deuda sin contar con financiamiento del FMI. Considerando los vencimientos en dólares, el sector privado deberá atender deuda financiera con el exterior por u$s 5000 millones y provincias por u$s 3000 millones", afirmó el reporte.

En ese sentido, la consultora dijo que "la provincia de Buenos Aires es la que mayores amortizaciones tendrá que enfrentar, con un segundo trimestre relativamente más pesado (u$s 1000 millones), aunque en el primero deberá hacer frente a vencimientos por u$s 400 millones".

Como inversión, Delphos Investment puntualizó que los títulos bonaerenses son los que presenta "perspectivas más favorables, reflejando un potencial de compresión de spread versus la curva soberana de 80 a 90 puntos básicos".