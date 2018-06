Emergentes: pese al fallo de MSCI, el Merval aún puede seguir bajando

La decisión de MSCI de haber recategorizado a mercados emergentes es sin duda una excelente noticia para el mercado de capitales argentino, así como para el país en general, ya que abre la posibilidad de que inversores institucionales de mayor importancia puedan apostar en el país, algo que antes, al ser categoría Fronterizo, no podían.

Si bien las inversiones mas inmediatas (durante el próximo año) se verán en los activos financieros argentinos, mas precisamente en las acciones que cotizan en Wall Street, la llegada de capitales a mediano plazo debería verse también en inversiones de economía real. Muchos de los fondos inversion internacionales más grande del mundo y que invierten en proyectos de infraestructura, generalmente lo hacen con países que son emergente y desarrollados. Con lo cual, se estima que al mercado financiero deberían llegar capitales por u$s 3.500 millones y se espera que llegue también cerca del doble para las inversiones de economía real.

Ahora bien, mas allá de la llegada de capitales, la pregunta clave es ¿es la decisión de MSCI lo que permitirá que los activos financieros locales logren retomar la tendencia alcista? Vale recordar que los bonos en dólares y las acciones se encuentran dentro de un proceso correctivo importante. Las acciones acumulan caídas de mas del 30% en dólares y los bonos argentinos han generado una fuerte caída desde octubre de 2017 haciendo que el riesgo país pasase de niveles de 350 puntos a los actuales 530 puntos.

Para responder la pregunta, lamentablemente este tipo de noticias no acercan las chances de ver un piso definitivo y que los activos retomasen la tendencia alcista de fondo. Es decir, difícilmente las acciones y los bonos alcancen un piso definitivo luego de una buena noticia como la de inclusión de MSCI a mercado emergente y por lo tanto, la cautela hacia delante deberá permanecer.

La explicación para determinar por qué habrá que mantener cautela y que difícilmente el mercado haga piso luego de la decisión de MSCI radica en un factor de psicología de mercados. Justamente, los mercados financieros se mueven en base factores psicológicos muy importantes y castigan consensos sistemáticamente. Los grandes techos de mercado se alcanzan en momentos de extremo optimismo entre los participantes del mercado y en la economía. El gobernante goza de una buena popularidad y los indicadores económicos parecen mostrar una buena tendencia de mediano plazo, con proyecciones aún más alentadoras. Cuando la mayor parte de los participantes cree que todo esta bien y que todo será aun mejor tanto para el país como para los activos financieros, es cuanto mas vulnerable se encuentran los mercados para protagonizar un techo y posterior ajuste importante.

Tiene cierto sentido haber visto un techo en los bonos luego de la victoria electoral de medio término arrasadora de Macri en octubre pasado y luego de que los bonos argentinos hayan comprimido sus spreads en mas de 100 puntos básicos en el último año y con la sensación de que el BCRA le estaba torciendo la mano a la inflacion.

Tiene sentido también pensar en un techo en las acciones en enero luego de que, justamente a comienzo de año, hayan sido los clientes minoristas que más capitales invirtieron en los fondos de renta variable, atraídos por los retornos que habían dejado en los últimos años las acciones y con ganancias extraordinarias en el mes de enero y todo 2017.

Por su parte, los pisos de mercado se logran en contextos de pleno negativismo. Los activos financieros han caído mucho, dentro de un bear market, las proyecciones son aun mas negativas. Desde el plano económico, se dan un escenario de debilidad y el gobernante goza muy bajos niveles de popularidad. Típicamente las malas noticias saturan al mercado en cantidad y pesimismo y recién a partir de allí, el mercado revierte la tendencia bajista y comienza un ciclo de recuperación.

En pocas palabras, el mercado hace techo con un cúmulo de buenas noticias tanto en cantidad como en optimismo mientras que los pisos se logran con malas noticias tanto en cantidad como en pesimismo. Es decir, el mercado castiga a los bajistas en el piso y castiga a los extremadamente optimistas en el techo. Adicionalmente, y en base a esta última afirmación, una mala noticia nunca implica el techo de mercado y una buena noticia nunca implica el piso de mercado.

La pregunta entonces si la decisión de MSCI de recategorizar a Argentina a mercados emergentes implica un piso de mercado, naturalmente implica una buena noticia, dentro de un proceso correctivo importante y por lo tanto, difícilmente haya que estar extremadamente optimista sobre la evolución de los activos a partir de tal novedad.

Mirando hacia atrás, la decisión de MSCI en 2017 para recategorizar a Argentina a mercado emergente encontraba a los activos locales en un escenario de suba importante, con ganancias extraordinarias. Salió finalmente la mala noticia de que no ingresábamos a emergentes y lejos de hacer un techo, las acciones y bonos continuaron con la tendencia alcista subiendo más de un 35% en dólares en el segundo semestre del año.

La recategorización a mercado emergente no implica que las acciones y bonos no amplíen el rebote que iniciaron el jueves pasado. Sencillamente la recategorización no implica la solución de todos los problemas económicos argentinos. Las acciones y bonos han venido incorporando a los bonos y acciones locales un deterioro en las condiciones macroeconómicas y esta noticia no resuelve tales dificultades.

Ahora bien, por último, esta noticia de MSCI es una buena noticia y ello no implica que el mercado no muestre un rebote, que incluso puede ser importante. Pero habrá que mantener cierta cautela ya que el riesgo correctivo permanecerá intacto.